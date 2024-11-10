Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними, – Зеленський у зверненні

Президент Зеленський подякував спецпризначенцям, які стоять за "бавовною" у Росії. Також глава держави анонсував нову допомогу від партнерів.

Зеленський зазначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Президент підкреслив, що окупантам не вдасться врятувати від знищення їхні склади, аеродроми і підприємства ВПК, передає 24 Канал із посиланням на звернення.

Дивіться також Стабільність дається важкою ціною, – у ЗСУ відверто про ситуацію у Часовому Ярі

Підсумок тижня від Зеленського

Український лідер подякував усім захисникам, які беруть участь у знищенні російської техніки на фронті. Тільки представники СБУ знищили вже понад 1300 танків.

Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога,

– наголосив президент.

Нова допомога від союзників

За цей тиждень також є важливі рішення наших партнерів. Зокрема, це ракетний пакет від Франції.

Ми працюємо з США над новими оборонними пакетами для підтримки ППО. Це те, що вкрай потрібно перед зимою в умовах постійних російських обстрілів,

– розповів політик.

Зеленський повторив, що Україна потребує реального прогресу щодо далекобійноті.

Наразі є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту і обслуговування техніки. Також президент згадав за нові санкції Британії проти Росії і підготовку нового військового пакету допомоги від Литви.