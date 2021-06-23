Російські військові показали маршрут "Дефендера" й розповіли деталі інциденту

Росіяни відкрили вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Вони заявили, що він нібито увійшов у їхні "територіальні води" та показали маршрут корабля.

У Кремлі заявилли, що нібито мовиться про 3 кілометри "російської території", на які зайшов британський корабель. Про це розповіли російські ЗМІ.

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Що кажуть в Кремлі

Об 11:52 британський есмінець "Дефендер" перетнув російський кордон і на 3 кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент,

– заявили у Росії.



У Росії опублікували маршрут британського есмінця / Фото Дождь

Вони вкотре повторили, що нібито попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але есмінець не відреагував.

Тому вони вкотре розповіли, що:

об 12:06 та 12:08 російський прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальний постріл;

об 12:19 російський літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця;

об 12:23 "Дефендер" покинув нібито "морський простір Росії".

Коментар МЗС України

Очільник МЗС України прокоментува інцидент. Він написав, що "це наочний доказ української позиції – агресивна і провокативна політика Росії в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам".

Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі,

– заявив Кулеба.

Росія відкрила вогонь по британському емінцю "Дефендер": що відомо