Росіяни штурмували позиції ЗСУ на рожевих "Жигулях: в мережі з'явилося відео

Російські військові намагалися штурмувати позиції українських Сил оборони на радянських "Жигулях". Ймовірно, росіяни використали їх через нестачу техніки.

Наразі українські захисники завдають російській армії нищівних ударів, а також знищують техніку та живу силу окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОТУ "Луганськ".

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Чи вдалося росіянам здійснити штурм на рожевих "Жигулях"

Під час боїв українські військові підбили ворожу техніку та ліквідували окупантів.

Російські війська атакують українські позиції на рожевих "Жигулях": дивіться відео

В ОТУ "Луганськ" також повідомили, що за минулий тиждень вдалося ліквідувати понад 1679 окупантів, а також знищити 10 бойових броньованих машин, 5 танків, 29 артилерійських систем та 114 одиниць АТ.

Зазначимо, що українські Сили оборони продовжують завдавати втрат російським військовим. Зокрема, від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила понад 780 тисяч осіб особового складу.

Окрім цього, 24 грудня на Времівському напрямку українські військові за допомогою дронів знищили живу силу окупантів та колону ворожої техніки, що складалася з 3 танків та однієї БМП. У мережі опублікували кадри влучної роботи.