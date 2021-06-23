Російські військові відкрили вогонь по есмінцю Британії в Чорному морі

Росіяни відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". У Міноборони Росії заявляють, що судно нібито увійшло в "російські територіальні води".

Інцидент стався поблизу мису Фіолент, що в окупованому Криму. Російська сторона заявляє, що попереджувала британський есмінець про можливе застосування зброї.

Читайте також Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze у Чорному морі

Вогонь відкривали територіальний корабель охорони та Су-24М

О 12:06 та 12:08 прикордонний корабель охорони відкрив попереджувальний вогонь. А вже о 12:19 Су-24М виконав попереджувальне бомбоскидання. Мовиться про 4 осколково-фугасні авіаційні бомби ОФАБ-250 – за курсом руху есмінця.

У російському військовому відомстві кажуть, що о 12:26 "Дефендер" уже покинув кордони "територіального моря Росії".

Що таке ОФАБ-250 Це осколково-фугасна авіабомба. Вона ефективна при враженні воєнно-промислових об'єктів та легкоброньованої техніки, живої сили. Також призначена для враження літаків на відкритих стоянках та іншого.

За есмінцем росіяни почали стежити ще тиждень тому

У Міноборони Росії повідомляли, що стежать за переміщенням "Дефендера" та фрегата "Евертон" ( ВМС Нідерландів) ще з 14 червня.

Варто прочитати Чорне море не було й не повинне бути "російським озером", – Данілов

На "Дефендері" спільні навчання провели британці, американці та українці

Зазначимо, що спільні навчання на есмінці "Дефендер" провели сили спецоперацій України, Британії та США. Тренування провела спільна абордажна група: тренували неочікуване захоплення судна.

Дивіться на карту, де розташований мис Фіолент: