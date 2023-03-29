Окупанти відмовляються виконувати накази командирів: Генштаб описав 2 таких випадки

Росіяни відмовляються воювати в Україні. Генеральний штаб ЗСУ розповів, що протягом декількох останніх днів орієнтовно сотні ворожих солдатів відмовились виконувати накази їхніх командирів.

Також Росія облаштовує свої шпиталі на території тимчасово окупованих українських земель. Причому всіх цивільних, які там лікувались – "виписують".

Дивіться також Нічого не зупинилося: військовий експерт сказав, на якому етапі перебувають бойові дії

Що роблять росіяни на окупованих землях

Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Там додали, що наразі у закладі лікують тільки ворогів, які мають легкі поранення. Водночас усіх цивільних людей "виписали".

Варто додати, що Росія протягом минулої доби завдала 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснила 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

На жаль, досі є загроза ракетного чи авіаційного удару по всій Україні. Окрім того, вороги продовжують спроби наступу на чотирьох напрямках:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському.

В епіцентрі бойових дій далі залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Наші Сили оборони відбили за добу 57 атак противника на цих напрямках.

Росіяни не хочуть воювати в Україні: відомі два випадки

Генеральний штаб ЗСУ розповів, що останнім часом спостерігається тенденція, коли російські окупанти не виконують накази командування. Збройним Силам Україні відомі щонайменше два таких випадки:

23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання обеззброїли та доставили до Макіївки Донецької області орієнтовно 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "невський" та "ветерани";

25 березня виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

ЗСУ потужно б'ють по ворогу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники збили ворожі безпілотники "Орлан-10" та "ZALA",

– розповіли в ЗСУ.

Також у Генштабі уточнили, що наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління;

6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника;

зенітно-ракетний комплекс;

склад боєприпасів.

Яка ситуація на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – змін в оперативній обстановці немає, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині.

напрямках – змін в оперативній обстановці немає, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямку – протягом минулої доби Росія вела даремні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області.

напрямку – протягом минулої доби Росія вела даремні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку – окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Проте ЗСУ мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів марні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ.

напрямку – окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Проте ЗСУ мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів марні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар'їнка, та успіху не мав. Росія обстріляла Новокалинове, Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Степове, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське, Мар'їнку, Побєду, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області.

напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар'їнка, та успіху не мав. Росія обстріляла Новокалинове, Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Степове, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське, Мар'їнку, Побєду, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби Росія обстріляла Вугледар, Золоту Ниву, Велику Новосілку та Времівку Донецької області.

напрямку протягом минулої доби Росія обстріляла Вугледар, Золоту Ниву, Велику Новосілку та Времівку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках Росія продовжує оборонятись. Ворог обстріляв Новосілку, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку Запорізької області; Антонівку та Херсон.