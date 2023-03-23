Російські військові вийшли з Нової Каховки: показуємо місто на карті

Усі підрозділи окупантів залишили Нову Каховку, що на Херсонщині. Радісну новину повідомили у Генштабі ЗСУ.

Більше про те, де розташована Нова Каховка на карті та яке значення має її звільнення, дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташована Нова Каховка

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей.

Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – річка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.

Нова Каховка на Херсонщині: карта

Окупанти вийшли з Нової Каховки

Як зазначили у Генштабі, перед тим як піти, ворог обійшов найближчі помешкання місцевого населення з метою наживи.

Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони,

– повідомили у Генштабі.

Ще у листопаді 2022 року мер Нової Каховки Володимир Коваленко з посиланням на дані місцевих жителів заявив, що російські військові ще перебувають в окупованій Новій Каховці, але більшість угруповання вже відійшла від Дніпра.

А 15 листопада російська окупаційна "адміністрація" Нової Каховки заявила, що через "постійні обстріли з боку ЗСУ" її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.

Яка ситуація у Новій Каховці

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що в Херсонській області, зранку 19 березня було неспокійно. Ймовірно, до російських окупантів завітала "бавовна". Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" близько 11:35 повідомив, що в Новій Каховці "хороший салют". Місцеві пабліки тимчасово окупованої Нової Каховки повідомляють про пожежу у місті. За попередньою інформацією, по позиціях росіян завдали удару.