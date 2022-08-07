росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою, – ISW

Окупанти здійснили декілька провокацій, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. росія використовує ЗАЕС як ядерний щит.

росія намагається забогіти постачанню зброї для України

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW). Окупанти використовують Запорізьку АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

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У такий спосіб росія намагається підірвати бажання Заходу надати військову підтримку українському контрнаступу.

росіяни використовують Запорізьку АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Аналітики ISW з посиланням на російське опозиційне видання повідомили, що окупанти зберігають вибухівку та міни на ЗАЕС та навколо неї. росіяни, ймовірно, замінували частину станції.

Окрім того, армія агресора також може обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу ЗАЕС.

Яка ситуація на ЗАЕС

росія навесні захопила Запорізьку АЕС в Енергодарі. У п'ятницю, 5 серпня, окупанти двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Перший обстріл відбувся після 14 години. Окупанти стріляли у бік Запорізької АЕС, внаслідок чого було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС.

Під час вечірнього обстрілу по Запорізькій АЕС також було зафіксовано три "прильоти". Окупанти влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Вибухи в Енергодарі лунали і в суботу, 6 серпня. В Енергоатомі заявили, що метою артилерійських обстрілів ЗАЕС з боку окупантів є знищення її інфраструктури і знеструмлення Півдня України.

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