Російські військові запустили "Шахеди": ударні дрони знову летіли на Київщину
Пізно ввечері 25 листопада окупанти знову запустили "Шахеди", щоб завдати удару по Україні. Розповідаємо, в яких областях була повітряна тривога та загроза атаки дронами-камікадзе.
Повідомлення про загрозу удару ударними БпЛА надійшло від Повітряних сил о 21:03. А трішки пізніше стало відомо, що безпілотники рухаються між Запорізькою та Дніпропетровською областями. Читайте далі, де існує загроза атаки "Шахедами".
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Де була загроза удару "Шахедами"
В усіх областях відбій, станом на 03:25 тривога тільки на Черкащині, триває дорозвідка. Станом на 01:45 повітряна тривога на Київщині, Черкащині та Полтавщині, а також у місті Київ. Повітряні сили пишуть: "Усі групи ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Канів з північного сходу!" Повітряні сили попереджають: "Група, що рухалася на Суми, змінила напрямок до Миргорода!" Повітряні сили пишуть: "Групи ударних ворожих БпЛА розділилися та рухаються через Кременчук у напрямку Черкас, а інші через Полтаву у напрямку Сум". Начальник КМВА Сергій Попко написав: "В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!" Сергій Попко: "Увага! Ударні БпЛА у напрямку Києва! Не ігноруйте повітряну тривогу!" Повітряну тривогу оголосили також у Києві. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях. Станом на 23:50 повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині та Київщині. У Повітряних силах пишуть також: "Групи ударних ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області!" Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА у напрямку Києва!" Повітряні сили закликали мешканців Черкас перебувати в укриттях. Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА з тимчасово окупованого Маріуполя в напрямку Запорізької області". Відомо, що група БпЛА в Запорізькій області летить у напрямку Дніпропетровщини. У Повітряних силах написали: "Групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір Черкаської області з східного напрямку". Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА в Полтавській області, імовірний напрямок на Миргород!" Моніторингові канали пишуть, що у напрямку Полтавщини окупанти запустили ракету типу Х-59. Повітряні сили повідомили про загрозу авіаційного удару для мешканців Чернігівської та Сумської областей. Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Полтавській областях. Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Там вона пов'язана з можливою атакою авіацією регіону, пояснюють у Повітряних силах. Повітряні сили: "Групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини". Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" пролітають через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської. У Повітряних силах зазначили, що БпЛА фіксують на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про загрозу ударних БпЛА.
В усіх областях відбій, станом на 03:25 тривога тільки на Черкащині, триває дорозвідка.
Станом на 01:45 повітряна тривога на Київщині, Черкащині та Полтавщині, а також у місті Київ.
Повітряні сили пишуть: "Усі групи ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Канів з північного сходу!"
Повітряні сили попереджають: "Група, що рухалася на Суми, змінила напрямок до Миргорода!"
Повітряні сили пишуть: "Групи ударних ворожих БпЛА розділилися та рухаються через Кременчук у напрямку Черкас, а інші через Полтаву у напрямку Сум".
Начальник КМВА Сергій Попко написав: "В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!"
Сергій Попко: "Увага! Ударні БпЛА у напрямку Києва! Не ігноруйте повітряну тривогу!"
Повітряну тривогу оголосили також у Києві. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.
Станом на 23:50 повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині та Київщині.
У Повітряних силах пишуть також: "Групи ударних ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області!"
Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА у напрямку Києва!"
Повітряні сили закликали мешканців Черкас перебувати в укриттях.
Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА з тимчасово окупованого Маріуполя в напрямку Запорізької області".
Відомо, що група БпЛА в Запорізькій області летить у напрямку Дніпропетровщини.
У Повітряних силах написали: "Групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір Черкаської області з східного напрямку".
Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА в Полтавській області, імовірний напрямок на Миргород!"
Моніторингові канали пишуть, що у напрямку Полтавщини окупанти запустили ракету типу Х-59.
Повітряні сили повідомили про загрозу авіаційного удару для мешканців Чернігівської та Сумської областей.
Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.
Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Там вона пов'язана з можливою атакою авіацією регіону, пояснюють у Повітряних силах.
Повітряні сили: "Групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини".
Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" пролітають через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.
У Повітряних силах зазначили, що БпЛА фіксують на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про загрозу ударних БпЛА.
У ніч проти 25 листопада була масована атака
Зауважимо, що у ніч проти 25 листопада російські військові запустили рекордну кількість "Шахедів". Зафіксовано 75 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. Основним напрямком удару було місто Київ.
Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях нашої країни. Мовиться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Кіровоградську.
Спочатку повідомляли, що вдалося знищити 71 "Шахед". Більшість – на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. А пізніше у Повітряних силах уточнили, додавши, що ще три "Шахеди" збили. Загалом йдеться про 74 з 75 збитих дронів-камікадзе.