Російські військові запустили "Шахеди": ударні дрони знову летіли на Київщину

Пізно ввечері 25 листопада окупанти знову запустили "Шахеди", щоб завдати удару по Україні. Розповідаємо, в яких областях була повітряна тривога та загроза атаки дронами-камікадзе.

Повідомлення про загрозу удару ударними БпЛА надійшло від Повітряних сил о 21:03. А трішки пізніше стало відомо, що безпілотники рухаються між Запорізькою та Дніпропетровською областями. Читайте далі, де існує загроза атаки "Шахедами".

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Де була загроза удару "Шахедами"

03:24, 26 листопада В усіх областях відбій, станом на 03:25 тривога тільки на Черкащині, триває дорозвідка. 01:45, 26 листопада Станом на 01:45 повітряна тривога на Київщині, Черкащині та Полтавщині, а також у місті Київ. 01:44, 26 листопада Повітряні сили пишуть: "Усі групи ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Канів з північного сходу!" 01:02, 26 листопада Повітряні сили попереджають: "Група, що рухалася на Суми, змінила напрямок до Миргорода!" 00:49, 26 листопада Повітряні сили пишуть: "Групи ударних ворожих БпЛА розділилися та рухаються через Кременчук у напрямку Черкас, а інші через Полтаву у напрямку Сум". 00:31, 26 листопада Начальник КМВА Сергій Попко написав: "В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!" 00:23, 26 листопада Сергій Попко: "Увага! Ударні БпЛА у напрямку Києва! Не ігноруйте повітряну тривогу!" 00:06, 26 листопада Повітряну тривогу оголосили також у Києві. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях. 23:50, 25 листопада Станом на 23:50 повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині та Київщині. 23:45, 25 листопада У Повітряних силах пишуть також: "Групи ударних ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області!" 23:42, 25 листопада Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА у напрямку Києва!" 23:14, 25 листопада Повітряні сили закликали мешканців Черкас перебувати в укриттях. 23:12, 25 листопада Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА з тимчасово окупованого Маріуполя в напрямку Запорізької області". 23:04, 25 листопада Відомо, що група БпЛА в Запорізькій області летить у напрямку Дніпропетровщини. 22:52, 25 листопада У Повітряних силах написали: "Групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір Черкаської області з східного напрямку". 22:29, 25 листопада Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА в Полтавській області, імовірний напрямок на Миргород!" 22:22, 25 листопада Моніторингові канали пишуть, що у напрямку Полтавщини окупанти запустили ракету типу Х-59. 22:07, 25 листопада Повітряні сили повідомили про загрозу авіаційного удару для мешканців Чернігівської та Сумської областей. 22:00, 25 листопада Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Полтавській областях. 21:56, 25 листопада Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Там вона пов'язана з можливою атакою авіацією регіону, пояснюють у Повітряних силах. 21:54, 25 листопада Повітряні сили: "Групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини". 21:31, 25 листопада Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" пролітають через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської. 21:15, 25 листопада У Повітряних силах зазначили, що БпЛА фіксують на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. 21:03, 25 листопада Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про загрозу ударних БпЛА.

У ніч проти 25 листопада була масована атака

Зауважимо, що у ніч проти 25 листопада російські військові запустили рекордну кількість "Шахедів". Зафіксовано 75 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. Основним напрямком удару було місто Київ.

Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях нашої країни. Мовиться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Кіровоградську.

Спочатку повідомляли, що вдалося знищити 71 "Шахед". Більшість – на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. А пізніше у Повітряних силах уточнили, додавши, що ще три "Шахеди" збили. Загалом йдеться про 74 з 75 збитих дронів-камікадзе.