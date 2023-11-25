Російські військові запустили "Шахеди": ударні дрони знову летіли на Київщину

25 листопада 2023, 23:44
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Пізно ввечері 25 листопада окупанти знову запустили "Шахеди", щоб завдати удару по Україні. Розповідаємо, в яких областях була повітряна тривога та загроза атаки дронами-камікадзе.

Повідомлення про загрозу удару ударними БпЛА надійшло від Повітряних сил о 21:03. А трішки пізніше стало відомо, що безпілотники рухаються між Запорізькою та Дніпропетровською областями. Читайте далі, де існує загроза атаки "Шахедами".

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Де була загроза удару "Шахедами"

03:24, 26 листопада

В усіх областях відбій, станом на 03:25 тривога тільки на Черкащині, триває дорозвідка. 

01:45, 26 листопада

Станом на 01:45 повітряна тривога на Київщині, Черкащині та Полтавщині, а також у місті Київ.

01:44, 26 листопада

Повітряні сили пишуть: "Усі групи ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Канів з північного сходу!"

01:02, 26 листопада

Повітряні сили попереджають: "Група, що рухалася на Суми, змінила напрямок до Миргорода!"

00:49, 26 листопада

Повітряні сили пишуть: "Групи ударних ворожих БпЛА розділилися та рухаються через Кременчук у напрямку Черкас, а інші через Полтаву у напрямку Сум".

00:31, 26 листопада

Начальник КМВА Сергій Попко написав: "В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!"

00:23, 26 листопада

Сергій Попко: "Увага! Ударні БпЛА у напрямку Києва! Не ігноруйте повітряну тривогу!"

00:06, 26 листопада

Повітряну тривогу оголосили також у Києві. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

23:50, 25 листопада

Станом на 23:50 повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині та Київщині.

23:45, 25 листопада

У Повітряних силах пишуть також: "Групи ударних ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області!"

23:42, 25 листопада

Повітряні сили пишуть: "Група ударних БпЛА у напрямку Києва!"

23:14, 25 листопада

Повітряні сили закликали мешканців Черкас перебувати в укриттях.

23:12, 25 листопада

Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА з тимчасово окупованого Маріуполя в напрямку Запорізької області".

23:04, 25 листопада

Відомо, що група БпЛА в Запорізькій області летить у напрямку Дніпропетровщини.

22:52, 25 листопада

У Повітряних силах написали: "Групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір Черкаської області з східного напрямку".

22:29, 25 листопада

Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА в Полтавській області, імовірний напрямок на Миргород!"

22:22, 25 листопада

Моніторингові канали пишуть, що у напрямку Полтавщини окупанти запустили ракету типу Х-59.

22:07, 25 листопада

Повітряні сили повідомили про загрозу авіаційного удару для мешканців Чернігівської та Сумської областей.

22:00, 25 листопада

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.

21:56, 25 листопада

Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Там вона пов'язана з можливою атакою авіацією регіону, пояснюють у Повітряних силах. 

21:54, 25 листопада

Повітряні сили: "Групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини".

21:31, 25 листопада

Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" пролітають через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.

21:15, 25 листопада

У Повітряних силах зазначили, що БпЛА фіксують на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

21:03, 25 листопада

Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про загрозу ударних БпЛА.

У ніч проти 25 листопада була масована атака

Зауважимо, що у ніч проти 25 листопада російські військові запустили рекордну кількість "Шахедів". Зафіксовано 75 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. Основним напрямком удару було місто Київ.

Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях нашої країни. Мовиться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Кіровоградську.

Спочатку повідомляли, що вдалося знищити 71 "Шахед". Більшість – на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. А пізніше у Повітряних силах уточнили, додавши, що ще три "Шахеди" збили. Загалом йдеться про 74 з 75 збитих дронів-камікадзе.

Автор: Назарій Лазур