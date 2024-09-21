Навіть місцеві жаліються Путіну: чим займаються російські військові на Курщині

Мешканці Коренівського району Курської області жаліються, що російські військові грабують магазини, аптеки, автозаправки та вцілілі житлові будинки. Все відбувається точнісінько, як колись в Україні.

Хоча, імовірно, це триває і досі. Російські вояки грабують, а цивільні росіяни доносять один на одного та просять допомоги в "царя". Детальніше про дії ворога на Курщині в етері 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Про мародерство російських вояк

За словами Фейгіна, інформація про пограбування з боку російських військових немає новизни. Навіть підрозділи, які дислокуються на території Росії, займаються мародерством. Такий же бешкет скоювали на початку так званої "СВО" в Україні, а, можливо, і досі скоюють.

І чому дивуватися, якщо ряди російської армії поповнюють люди з судимістю. Вони офіційно можуть опинитися як на українській території, так і у прикордонній зоні. Та навіть цивільні росіяни, які підписали контракт з військом, можуть вдатися до грабежів. Відтак у цій ситуації зі здирством немає нічого незвичайного.

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Про доноси та звернення до "царя"

Марк Фейгін розповів, що в російському суспільстві існують 2 традиції – звертатися до "царя" у разі якоїсь проблеми та доносити один на одного.

Росіяни не покладаються на міську адміністрацію чи правоохоронні органи. Вони знають, що в цих установах переважно одні грабіжники, ґвалтівники та корупціонери. Через це звертаються напряму до Владіміра Путіна.

Хоча розуміють, що диктатор навряд відповість. Нерідко такі звернення ні до чого не призводять. Лише створюється ілюзія, що хтось щось намагається владнати.

Чи вірять, що Путін допоможе? Це не так важливо. Головне – привернути до себе увагу. Показати, мовляв, "ось така у нас проблема",

– зазначив російський правозахисник.

За його інформацією, щойно українські військові зайшли на територію міста Суджа, місцеві одразу побігли один на одного доносити. До прикладу, "цей за Путіна голосував" та "а цей служив там і там".

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Коли була російська влада, здавали проукраїнських людей, коли її не стало й прийшли українці, почали доносити на путіністів. Якщо знову Курщина опиниться під Кремлем, почнуть докладати про тих, хто співпрацював з українськими військовими.

Це частина традиції: коли доносять на сусіда за те, що той не лояльний до влади; а також постійно бити чолом "царю". Не думаю, що це комусь допоможе, але, як є,

– констатував Фейгін.