Російські війська увійшли на базу американських військових у Нігері, – Reuters
Джерело:Reuters
Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США. Це сталось на тлі рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.
Про це повідомляють журналісти з посиланням на неназваного високопоставленого представника оборони США.
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Російські війська в Африці
Нігерські воєначальники, що керують країною, наказали США вивести майже тисячу військовослужбовців. До торішнього перевороту цей військовий контингент зіграв ключову роль в боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей.
США та їхні союзники були змушені вивести війська з кількох африканських країн, а до влади прийшли угруповання, які показують бажання дистанціюватися від західних урядів.
Це також викликає питання щодо майбутньої долі американських об’єктів у країні після виведення військ.
Ситуація не є чудовою, але в короткостроковій перспективі можна керувати,
– прокоментував американський чиновник.
Американські війська в останні дні також залишили Чад, а французькі війська були вигнані з Малі та Буркіна-Фасо.
За словами журналістів, Росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами та намагається позиціонувати себе як дружню країну.
Кремль посилює вплив на Африканському континенті
- Росія, прагнучи розширити свій вплив в Африці, набирає 20 тисяч солдатів. Таким чином у Кремлі вирішили замінити найманців ПВК "Вагнера" по всьому континенту. Африканський корпус, який має назву експедиційного корпусу Адольфа Гітлера, має намір до середини 2024 року залучити нових рекрутів.
- Африканський корпус посилить військову присутність Росії за допомогою мережі баз, контрольованих міністерством оборони, у спробі відродити вплив Москви на континенті часів холодної війни в період різкого зниження впливу Заходу.
- Раніше Росія почала безкоштовне постачання зерна до Африки. Як повідомляло Bloomberg, Москва пішла на такий крок після критики на адресу Росії. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та вихід країни-агресорки з зернової угоди спровокували зростання світових цін на добрива та продовольства.