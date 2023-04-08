"Все йде за планом": росіяни на Запоріжжі вирили окоп завдовжки понад 70 кілометрів

Російські військові, очікуючи контрнаступ Сил оборони України, риють окопи на окупованих територіях. Одна з ліній оборони росіян на окупованій території Запорізької області безперервно простягається на відстань у понад 70 кілометрів.

Завдяки знімкам із супутника Sentinel-2 виявлено, що крайні точки російського укріпрайону на заході розташовується на околицях селища Семенівка. Це приблизно 9 кілометрів від центру Мелітополя.

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Окоп росіян починається поблизу Мелітополя

На сході крайня точка зведених фортифікаційних споруд російських військ розташовується у полі за межами селища Маринівка Приморського району.



Траншея на території Мелітопольського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2

Аналіз супутникових даних вказує, що будівництво цієї лінії оборони стартувало в перших числах вересня 2022 року.



Укріпрайон на території Приморського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2

Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня окоп вже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів.



Укріпрайон на території Приморського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2



Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка 05 вересня 2022 / Фото із супутника Sentinel-2



Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка 05 вересня 2022 / Фото із супутника Sentinel-2

Журналісти порівняли, що довжина цієї лінії оборони у 70 кілометрів – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 кілометрів) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва.



Довжина окопу станом на 04 квітня 2023 / Фото Sentinel-2

Росіяни тікають із Запорізької області