Російські військові знищили скит у Святогірській лаврі – Московського, зауважимо, патріархату
Джерело:фейсбук Юрія Кочевенка
Російські окупанти руйнують в Україні не лише житлові будинки, а й храми. Нещодавно вони розбомбили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.
Про це розповів офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко. Він зауважив, що Святогірська лавра належить до московського патріархату.
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Росіяни зруйнували скит у Святогірській лаврі
Захисник розповів, що російські загарбники розбомбили Свято-Георгіївський скит.
Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть – це єдине, що несе "русский мир", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода,
– додав Кочевенко.
Офіцер зазначив, що окупанти знали, куди стріляли, і свідомо зруйнували храм власного патріархату.
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Загарбники знищують житлові будинки, церкви та лікарні: коротко
- Лише за перший тиждень після цинічного вторгнення Росії в Україну загарбники завдали збитків нашій державі на 100 мільярдів доларів. Станом на 15 квітня ця сума зросла до 1 трильйона.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що окупанти повністю знищили 22 лікарні. Ще 308 медзакладів мають різний ступінь пошкоджень. Розбомблені будівлі відновити неможливо – замість них потрібно зводити нові.
- Особливо нещадно вороги обстрілювали Маріуполь. Вони намагалися практично стерти його з лиця землі. Окрім сотень житлових будинків, загарбники зруйнували один з корпусів міської лікарні №1. Внаслідок обстрілу живцем згоріли майже 50 людей.
- Кремлівські пропагандисти часто аргументують велич країни-терористки міфічною перемогою над нацистами 77 років тому. Проте військові російської армії зневажають горе, яке принесла та війна для світу, зокрема для СРСР.
- Тож на Запоріжжі вони знищили Стеллу пам'яті померлих військових за роки Другої світової війни. На цьому монументі був напис "Не повториться ж це ніколи".
Дивіться фото зруйнованого скиту у Святогірській лаврі / Фото SPRAVDI
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