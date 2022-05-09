Російські військові знищили скит у Святогірській лаврі – Московського, зауважимо, патріархату

Російські окупанти руйнують в Україні не лише житлові будинки, а й храми. Нещодавно вони розбомбили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври.

Про це розповів офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко. Він зауважив, що Святогірська лавра належить до московського патріархату.

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Росіяни зруйнували скит у Святогірській лаврі

Захисник розповів, що російські загарбники розбомбили Свято-Георгіївський скит.

Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть – це єдине, що несе "русский мир", навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода,

– додав Кочевенко.

Офіцер зазначив, що окупанти знали, куди стріляли, і свідомо зруйнували храм власного патріархату.

Дивіться відео, як загарбники розтрощили церкву УПЦ МП:

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Загарбники знищують житлові будинки, церкви та лікарні: коротко

Лише за перший тиждень після цинічного вторгнення Росії в Україну загарбники завдали збитків нашій державі на 100 мільярдів доларів. Станом на 15 квітня ця сума зросла до 1 трильйона.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що окупанти повністю знищили 22 лікарні. Ще 308 медзакладів мають різний ступінь пошкоджень. Розбомблені будівлі відновити неможливо – замість них потрібно зводити нові.

Особливо нещадно вороги обстрілювали Маріуполь. Вони намагалися практично стерти його з лиця землі. Окрім сотень житлових будинків, загарбники зруйнували один з корпусів міської лікарні №1. Внаслідок обстрілу живцем згоріли майже 50 людей.

Кремлівські пропагандисти часто аргументують велич країни-терористки міфічною перемогою над нацистами 77 років тому. Проте військові російської армії зневажають горе, яке принесла та війна для світу, зокрема для СРСР.

Тож на Запоріжжі вони знищили Стеллу пам'яті померлих військових за роки Другої світової війни. На цьому монументі був напис "Не повториться ж це ніколи".

Дивіться фото зруйнованого скиту у Святогірській лаврі / Фото SPRAVDI

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