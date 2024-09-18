Ми втомилися і хочемо додому, – російські мобілізовані звернулися до влади, їх побили

Окупанти гонять на штурм навіть тиловиків-ремонтників. Двоє російських військових висловили свою незгоду, тож їх побили.

У "Хочу жить" розповіли про випадки двох чоловіків з Алтайського краю. Окупанти записали звернення до губернатора області в надії, що він їм допоможе.

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Подробиці інциденту

Лазарєв Борис Євгенович і Скорик Сергій Сергійович з Алтайського краю крутили гайки в ремонтно-відновлювальній роті сумнозвісного 1442 полку (в/ч 95383). Проте їх без жодної підготовки вирішили перевести в штурмову піхоту.

Чоловіки відмовилися, тож їх побили та пообіцяли відправити на забій у будь-якому випадку.

Тож Борис та Сергій звернулися до губернатора Алтайського краю Томенка Віктора Петровича. Вони сподіваються, що чиновник, який колись особисто агітував таких як вони йти на війну, врятує їх від смерті та від командирів-людожерів.

Звернення окупантів: дивіться відео

У "Хочу жить" зауважили, що таке у 1442-му "Алтайському" полку відбувається регулярно. Родичі мобілізованих часто звертають увагу громадськості на злочини командування полку.

Але досвід показує, що користі від цього буде мало. Найкраще звернутися до проєкту “Хочу жити”. Ми гарантовано допоможемо,

– мовиться в повідомленні.

Отже так, найкращий спосіб для окупантів врятувати собі життя та здоров'я – це здатися в полон.