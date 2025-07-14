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24 Канал Новини України Четверо російських полонених втекли від конвою у Краматорську, – Бунятов
14 липня, 14:00
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Четверо російських полонених втекли від конвою у Краматорську, – Бунятов

Надія Батюк
Основні тези
  • Четверо російських полонених втекли від конвою у Краматорську, їх розшукують поліцейські.
  • Полонені можуть ховатися в приватному секторі, не володіють українською мовою, і прагнуть заволодіти автотранспортом.

У понеділок, 14 липня, четверо російських полонених втекли від конвою у Краматорську, що на Донеччині. Наразі їх розшукують працівники Краматорського районного управління поліції.

За попередньою інформацією, окупанти можуть ховатися у приватному секторі на околицях міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслава "Османа" Бунятова.

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Що відомо про втечу російських полонених?

У своїх соцмережах Бунятов повідомив, що російські полонені прагнуть заволодіти автотранспортом та рухатися далі. За даними військового, українською мовою вони не володіють.

При виявленні полонених "Осман" закликає громадян звертатися в чергову частину Краматорського районного управління поліції, а у випадку загрози життю та здоров’ю військовослужбовців або мирних жителів – ліквідувати окупантів на місці.


Російські полонені, що втекли від конвою у Краматорську / Фото Станіслава Бунятова

До слова, раніше повідомлялося, що у Росії обміняних військовослужбовців одразу ж повертають на передову. Їм не дають побачитися з рідними, а важкі поранення не стають приводом для звільнення від служби. Через це родичі окупантів не приховують обурення. 