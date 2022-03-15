Російські загарбники розгублені, досі не можуть оговтатися, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ворог як і раніше розгублений. Адже окупанти не очікували такого опору від українського народу.

Загарбники повірили пропаганді, яка десятиліттями розповсюджує брехню. Про це президент повідомив під час свого звернення 15 березня, інформує 24 канал.

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Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Досі не можуть оговтатися, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть,

– сказав Володимир Зеленський.

За його словами, "це знають їхні солдати й усвідомлюють офіцери, тому кидають техніку та втікають".

Володимир Зеленський записав звернення: дивіться відео