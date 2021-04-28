Російські ЗМІ назвали "недружні держави": Україна є в списку

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Україна увійшла до списку так званих "недружніх країн" для Росії. Окрім того, там є Австралія, Канада, США та низка країн Євросоюзу.

Джерело:

Фейсбук Олександра Данилюка

Ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна знову опинилася у СНД. Щоправда, цього разу абревіатура розшифровується інакше.

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Ну ось ми знов у СНД. Цього разу, це – Союз Недружественных Держав,
– заявив Данилюк.

Які країни потрапили до списку

  • США;
  • Польща;
  • Чехія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Естонія;
  • Велика Британія;
  • Канада;
  • Україна;
  • Австралія.

Що відомо про російський список "недружніх країн" 

  • Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова ще 25 квітня повідомила, що Росія формує список "недружніх країн". Їм заборонять наймати громадян Росії для роботи в посольствах.
  • Відповідний указ видав президент Росії Володимир Путін.