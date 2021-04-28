Російські ЗМІ назвали "недружні держави": Україна є в списку

Україна увійшла до списку так званих "недружніх країн" для Росії. Окрім того, там є Австралія, Канада, США та низка країн Євросоюзу.
Джерело:Фейсбук Олександра Данилюка
Ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна знову опинилася у СНД. Щоправда, цього разу абревіатура розшифровується інакше.
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Ну ось ми знов у СНД. Цього разу, це – Союз Недружественных Держав,
– заявив Данилюк.
Які країни потрапили до списку
- США;
- Польща;
- Чехія;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Велика Британія;
- Канада;
- Україна;
- Австралія.
Що відомо про російський список "недружніх країн"
- Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова ще 25 квітня повідомила, що Росія формує список "недружніх країн". Їм заборонять наймати громадян Росії для роботи в посольствах.
- Відповідний указ видав президент Росії Володимир Путін.