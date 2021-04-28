Російські ЗМІ назвали "недружні держави": Україна є в списку

Україна увійшла до списку так званих "недружніх країн" для Росії. Окрім того, там є Австралія, Канада, США та низка країн Євросоюзу.

Ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна знову опинилася у СНД. Щоправда, цього разу абревіатура розшифровується інакше.

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Ну ось ми знов у СНД. Цього разу, це – Союз Недружественных Держав,

– заявив Данилюк.

Які країни потрапили до списку

США;

Польща;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Велика Британія;

Канада;

Україна;

Австралія.

Що відомо про російський список "недружніх країн"