Російські ЗМІ пишуть про "бавовну" на аеродромі "Енгельс": звідти запускають ракети по Україні

На аеродромі, звідки авіація Росії запускає ракети по Україні, "щось сталося". Місцеві передають, що чули вибухи, після яких нібито почалася пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі жодних офіційних підтверджень про інцидент немає.

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Кажуть, що "щось потужно вибухнуло"

За словами росіян, на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.

Саме в Енгельсі базується ворожа авіація, яка завдає масованих ракетних ударів по Україні. "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

Кадри вибуху на ворожому аеродромі: дивіться відео

Крім того, повідомляють про вибухи бензовоза на іншому російському аеродромі під Рязанню. Передають, що 3 людини загинули під час вибуху на стоянці.

Російські ЗМІ традиційно приписують усе "бавовні". Місцеві також бідкаються у соцмережах про потужні вибухи.

Росіяни обговорюють ранкові вибухи під Рязанню / Скриншот з каналу Стерненка

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Чи справді були вибухи – поки невідомо

Деякі росіяни переконують своїх співгромадян, що це "вкид". Адже офіційних повідомлень від влади поки не надійшло.

Натомість речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що навіть якщо це чергова російська ІПСО, то у День волонтера – така новина "як бальзам". Однак речник наголосив українцям, що загроза російських масованих атак зберігається.

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Аеродром "Енгельс" понад тиждень у стані підвищеної готовності

Супутникові знімки від компаній Maxar Technologies і Planet Labs, зроблені 28 листопада, свідчать, що один з головних російських воєнних аеродромів "Енгельс" перебуває у бойовій готовності. Ймовірно, окупанти підготували його до нової масованої атаки по Україні.

На кадрах з аеродрому видно:

майже два десятки бомбардувальників далекої дії Ту-95 та Ту-160;

паливозаправники;

ящики з боєприпасами;

транспортні засоби;

ремонтні матеріали.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький 30 листопада наголосив, що у збільшенні кількості військової авіації на аеродромі нічого катастрофічного немає. За його словами, туди повернулися декілька бомбардувальників з авіабази "Дягілєво".