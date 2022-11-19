В російських колоніях рекордно скоротилась кількість в'язнів: усіх відправили на війну

Лише упродовж останніх двох місяців в Росії рекордно скоротилась кількість ув'язнених у чоловічих колоніях. Кудись ділись 23 тисячі людей.

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на статистику російської служби з виконання покарань.

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Причина очевидна – це відбувається на тлі вербування в'язнів до підрозділів так званої "Приватної військової компанії Вагнер/Лига" для війни в Україні на боці російських окупаційних сил.

Як змінилась кількість в'язнів

На початок вересня у російських колоніях перебували майже 348 тисяч осіб, на початок жовтня ця кількість скоротилася до 338 тисяч, а на початок листопада – до 325 тисяч.

При цьому майже не змінилася кількість тих, хто перебуває у слідчих ізоляторах або колоніях-поселеннях, а також кількість засуджених жінок.

Кількість в'язнів за останні роки жодного разу так різко не скорочувалася навіть під час амністії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що все частіше особи, які відбували покарання у виправних установах Росії, потрапляють у полон до українських військових на різних ділянках фронту російсько-української війни.

Завербованих потім вбивають самі ж "вагнерівці"

Пригожин продовжує шукати зеків, якими можна буде поповнити ряди свого псевдовійська. Йому зараз вкрай важлива не якість, а кількість. А все тому, що чергова масовка необхідна для побудови так званої "лінії Вагнера". Тих самих бетонних пірамідок, які мали б не допустити просування ЗСУ.

Насправді у самому ПВК "Вагнера" теж не солодко. Обіцяної волі вони не бачать. А якщо відмовляються воювати, чи просто виконувати накази – їх вбивають. Так, вагнерівці розстріляли уже понад 50 завербованих на війну в'язнів.

Тим часом ЗСУ завдають непоправної шкоди вагнерівцям. Напередодні стало відомо про те, що під Бахмутом наші військові збили вертоліт ПВК "Вагнера". У ньому на той момент були офіцери, які поповнили лави двохсотих.

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