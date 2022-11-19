В російських колоніях рекордно скоротилась кількість в'язнів: усіх відправили на війну

19 листопада 2022 , 14:36
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Лише упродовж останніх двох місяців в Росії рекордно скоротилась кількість ув'язнених у чоловічих колоніях. Кудись ділись 23 тисячі людей.

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на статистику російської служби з виконання покарань.

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Причина очевидна – це відбувається на тлі вербування в'язнів до підрозділів так званої "Приватної військової компанії Вагнер/Лига" для війни в Україні на боці російських окупаційних сил. 

Як змінилась кількість в'язнів 

На початок вересня у російських колоніях перебували майже 348 тисяч осіб, на початок жовтня ця кількість скоротилася до 338 тисяч, а на початок листопада – до 325 тисяч.

При цьому майже не змінилася кількість тих, хто перебуває у слідчих ізоляторах або колоніях-поселеннях, а також кількість засуджених жінок.

Кількість в'язнів за останні роки жодного разу так різко не скорочувалася навіть під час амністії,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що все частіше особи, які відбували покарання у виправних установах Росії, потрапляють у полон до українських військових на різних ділянках фронту російсько-української війни.

Завербованих потім вбивають самі ж "вагнерівці" 

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Автор: Анастасія Лукашевська