"Російських кораблів буде менше": українцям анонсували, що 22 лютого буде "морський бій"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував коротке відео, яке заінтригувало українців. На ньому він, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, Олег Гороховський та представник СБУ прогуляються пляжем.

Після цього на екрані висвітлюється текст: "22 лютого 2024 року буде морський бій". На що натякає віцепрем'єр-міністр, пробує розібратися 24 Канал.

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Україна планує "морський бій"

Авторитетне британське видання The Economist уже констатувало не так давно, що Росія програє битву за Чорне море завдяки рішучій тактиці України.

Однак, вочевидь, на досягнутому в Києві зупинятися не збираються.

Російських кораблів буде менше. Готуємось до полювання. Деталі – завтра (22 лютого 2024 року),

– написав Михайло Федоров під опублікованим роликом.

Відео зібрало чимало реакцій від українців за лічені хвилини. Немає сумнівів у тому, що цей ролик також неабияк збентежив ворога.

Українцям пообіцяли "морський бій" 22 лютого: дивіться відео

Хто засвітися на цьому відео, – розповідаємо далі.

Михайло Федоров. Український політик, міністр цифрової трансформації України. Відіграє ключову роль у цифровізації державних послуг, сприяє запровадженню інноваційних технологій в адміністративні процеси, а також відповідальний за UNITED24 – глобальну платформу підтримки України, що працює на англійськомовну аудиторії.

Український політик, міністр цифрової трансформації України. Відіграє ключову роль у цифровізації державних послуг, сприяє запровадженню інноваційних технологій в адміністративні процеси, а також відповідальний за UNITED24 – глобальну платформу підтримки України, що працює на англійськомовну аудиторії. Ігор Лаченков. Волонтер, блогер, громадський діяч та автор телеграм-каналу "Лачен пише". Разом із Сергієм Притулою є ініціатором проєкту "Народний Байрактар". Крім того, у 2022 році потрапив до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від української редакції Forbes.

Волонтер, блогер, громадський діяч та автор телеграм-каналу "Лачен пише". Разом із Сергієм Притулою є ініціатором проєкту "Народний Байрактар". Крім того, у 2022 році потрапив до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від української редакції Forbes. Олег Гороховський. Український підприємець, співзасновник Monobank – першого українського мобільного банку. Відомий своїми інноваційними підходами у фінансовій сфері, активною підтримкою технологічних стартапів та благодійністю, зокрема для Збройних Сил України.

Український підприємець, співзасновник Monobank – першого українського мобільного банку. Відомий своїми інноваційними підходами у фінансовій сфері, активною підтримкою технологічних стартапів та благодійністю, зокрема для Збройних Сил України. Сергій Стерненко. Український активіст, волонтер, блогер та колишній керівник одеського осередку руху "Правий сектор". Відомий своєю активною участю у громадському житті та протестних акціях. Зазнавав нападів та судових переслідувань, які викликали широкий резонанс у суспільстві.

Український активіст, волонтер, блогер та колишній керівник одеського осередку руху "Правий сектор". Відомий своєю активною участю у громадському житті та протестних акціях. Зазнавав нападів та судових переслідувань, які викликали широкий резонанс у суспільстві. Володимир Лукашевич. Український спецслужбовець, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ, що відомий під псевдо "Хантер". Його називають ідеологом створення безпілотних надводних апаратів, що активно застосовували у битві за Чорне море.

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– інформаційне агентство Міністерства оборони України – ймовірно, 22 лютого анонсують новий проєкт в рамках платформи UNITED24. Сміємо припустити, що він стосуватиметься дронів та їхнього застосування проти російських кораблів.

Додамо, що на момент початку повномасштабної війни Чорноморський флот ворога налічував близько 80 бойових одиниць. Станом на 14 лютого 2024 року 25 суден було знищено та ще 15 – серйозно пошкоджено. Серед останніх здобутків України – відправка на дно великого десантного корабля "Цезар Куніков".