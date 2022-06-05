Російських кораблів з ракетами "Калібр" стало більше, – Братчук про ризики ракетних ударів

Угрупування кораблів Чорноморського флоту Росії справді становить загрозу, адже ці кораблі курсують не на такій "безпечній" відстані, як про це говорять росіяни.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що бойовий потенціал такого угрупування збільшився, адже збільшилася кількість кораблів.

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Ці кораблі несуть на своєму борту ракети типу "Калібр", аби завдавати ракетних ударів по нашим містам,

– зазначає Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, Сьогодні вранці у нас була досить тривала повітряна тривога, на щастя, ці вибухи, які чули одесити – оминули наше місто.

"Але, на жаль, прилетіло по Миколаївщині. Звуки вибухів були дуже потужні, звісно, одесити переживають за миколаївців і тому було страшно уявити, що там відбувалось", – говорить Сергій Братчук.

Ситуація в Чорному морі

Вороги відновили використання крилатих ракет морського базування, говорить Братчук, сьогодні окупанти намагалися вдарити по Одещині з підводного човна – наші підрозділи ППО показали 100% результат, відпрацювали блискавично, говорить він.

Як зазначає Братчук, сценарій ракетних обстрілів залишається дуже ймовірним, на жаль. Але, станом на раза – ситуація в регіоні контрольована.

Ризики ракетних ударів зросли

Ще 2 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братсук повідомляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".

4 червня Братчук теж нагадав, що загроза ракетних ударів нікуди не зникла. Вона залишається високою. Декілька ворожих кораблів-носіїв ракет є в морі, також є надводні та великі десантні кораблі. Окупанти намагаються зміцнювати свій плацдарм на острові Зміїний. Однак речник наголосив, що ворога буде знищено.

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