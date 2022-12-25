В обстрілах є певна закономірність: чому окупанти більше б'ють ракетами вдень, а дронами – вночі

Російські окупанти атакують Україну ракетами та дронами. У Повітряних силах зауважили певну закономірність обстрілів.

Деталі розповів Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону. Він розповів, що крилаті ракети російські окупанти більше застосовують у денний час.

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Тим часом дрони, за словами Ігната, ворог частіше застосовує уночі. Звичайно, є винятки: коли росіяни атакують Україну водночас ракетами та дронами.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що дрони окупантам зручніше запускати вночі. Радіолокаційно вони видимі, однак візуально до них прив'язки немає. Збити тоді дрони стрілецькими засобами фактично неможливо.

Дрони – це з 00:00 приблизно. А ракети – в денний час,

– заявив Ігнат.

Росія готується до нового удару

Російські окупанти станом на 25 грудня, вочевидь, готуються до нового ракетного удару. Кількість кораблів у Чорному морі зросла. Про це заявили в ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних та 2 підводних ракетоносії", – мовиться у повідомленні.

Вони можуть нести 24 ракети.