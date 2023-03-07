Яке життя, така і смерть: відтепер окупантів розстрілюють у спини ще й мобілізовані з Донбасу

Керівництво російського загарбницького війська з кожним місяцем потребує все більшої кількості розстрільних бригад, які контролюють штурмові загони, які мають йти у бій в один кінець та не тікати з поля бою. Втім, якщо раніше загородзагони складалися здебільшого з кадировців та окупантів з Росгвардії, тепер їх заміняють на примусово мобілізованих жителів Донбасу.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російські генерали вкотре за всю повномасштабну війну прийняли вірне рішення для утримання свого рабського війська під контролем та посилили загороджувальні загони мобілізованими жителями окупованого Донбасу. Після впровадження цього рішення кількість дезертирств серед загарбників стрімко скоротилася.

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Однак при цьому кількість росіян, які загинули в Україні, зростає: і через те, що загарбників безперервно утилізовують наші захисники, і через самовідданість у своїй "роботі" з боку тих, кого вони прийшли "звільняти".

"ДНРівці" залюбки мстять росіянам порціями свинця

Як стверджують в українських спецслужбах, фанерному генералітету росіян ось вже понад рік як вдається тримати під своїм загальним контролем більшість своїх угруповань.

Попри величезну смертність, абсолютну недолугість наказів та вкрай важкі умови, загарбники майже не висловлюють свого невдоволення тим, що їх кожен день женуть на смерть.

Звісно, якісь бунти та навіть вбивства офіцерів на місцях із подальшею здачею в полон є цілком розповсюдженим явищем серед окупантів, однак здебільшого вони мовчазно йдуть на забій у сподіванні оминути зустрічі зі смертю.

Цілком зрозуміло, що зі штурмових загонів російських військ майже ніхто не виживає, але на заміну їм привозять нове "гарматне м'ясо", яке боїться покарання за невиконання наказу значно більше, ніж повільної смерті в степах Донбасу.

При цьому треба зауважити, що ще наприкінці грудня ситуація з контрольованістю військами виглядала для російського командування якщо не небезпечною, то значно важчою. Через збільшення кількості мобіків з боліт на одному квадратному метрі фронту, питання їх стримування на передовій було достатньо складним, а кадировців для розстрілу втікачів та їх покарання геть не вистачало.

Над тим, як вирішити свою проблему, задумувалися у командуванні окупаційними військами достатньо довго, а рішення, яке вони прийняли, виявилося цілком ефективним та витонченим. Адже у чому-чому, а у вмінні карати своїх генералам точно не відмовиш.

Щоб змусити свою орду покірно гинути, російські офіцери вирішили "підвищити" у харчовому ланцюжку тих, хто найбільше ненавидить росіян – примусово мобілізованих жителів окупованого Донбасу. Адже саме вони понад рік терпіли від окупантів постійні приниження.

І наскільки б не бажали деякі з відправлених Росією на війну мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР" поразки України, приймати безпосередню участь у війні вони аж ніяк не хотіли. Натомість їх під загрозою розстрілу відправили на вірну загибель, принижували, ґвалтували та грабували. То ж можливість опинитися на місці загороджувальних загонів донеччани та луганчани розцінили як можливість помститися.

Стріляють по ногах просто заради розваги

Зрозуміло, що "підвищення" впровадили зовсім не для всіх підрозділів мобілізованих з окупованих територій, однак якість цього рішення у російському міноборони вже встигли оцінити. Мовляв, хоч місцеві і люблять повбивати своїх навіть просто так, їх наявність на другій лінії оборони вселяє штурмовим загонам тваринний страх та значно спрощує життя командуванню.

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Хоч донеччани і полюбляють просто так постріляти по ногам солдатам, які відправляються в атаку на позиції ЗСУ, офіцерам не доводиться зайвий раз підходити ближче до небезпечної зони та "мотивувати" смертників. Саме тому, ймовірно, склади розстрільних бригад можуть розширити не лише за рахунок мобілізованих "ДНРівців" та "ЛНРівців", але й взагалі особовим складом інших терористичних угруповань недореспублік.

А найбільш цікавим є той факт, що жоден з генералів навіть не намагався усвідомити, як подібне виглядає зі сторони. Адже жителі Донбасу, яких "8 років рятувала Москва", залюбки вбивають росіян, хоча при цьому і воюють на одній стороні з ними. Такий от кривавий оксиморон "русского мира".