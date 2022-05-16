Російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення

Росія не сприймає своїх військових інакше, як ресурс та "гарматне м'ясо". Рашистам не лише не виплачують обіцяних винагород, а й забирають те, що вже дали.

Російські окупанти їхали на війну проти України з бажанням "заробити". Для багатьох рашистів ця дорога була лише в один бік, а ті, кому дивом вдалося повернутися додому, вже почали шкодувати про своє рішення та розуміти, що вважати їх людьми не збираються навіть у Росії.

Читайте також Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба

В окупантів забирають гроші за поранення

Як стало відомо Службі безпеки України з перехопленої розмови рашистів, в Росії в окупантів почали забирати гроші, які ті отримали за поранення.

Один з окупантів розповів своїй матері про товариша, який отримав поранення 25 березня. Його повезли у лікарню, а через три дні він отримав 3 мільйони рублів.

29 квітня окупант вирішив знову погратися з долею на життя та повернувся в Україну. Росіяни не втратили шансу познущатися зі свого "гарматного м'яса" та забрали у нього усі 3 мільйони рублів, заявивши, що поранення було легким, він зміг повернутися на поле бою, а отже, гроші йому ні до чого.

Також окупант просить матір передати іншому пораненому, який зараз в Росії, не витрачати отримані за поранення гроші.

Не потрібно ці гроші витрачати поки що. Після війни будуть розбиратися, вивчати ступінь поранення. У кого перша або друга – будуть забирати як мінімум половину грошей,

– розповів рашист.

Втім, він забув додати, що майже 30 тисяч російських військових вже ніколи не отримають жодних виплат, їхні життя Росія оцінила в копійки й поповнити їхні ряди у кожного росіянина значно вищі, аніж відбутися пораненням та повернутися додому з війни проти України.

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти все частіше бідкаються на важку ситуацію та байдуже ставлення командування до їхніх життів. Шалені втрати змусили їх забути про войовничість та мріяти лише про одне – повернення додому живими та звільнення з армії.

Під Ізюмом наші герої почали "випаровувати" російські танки. Яскраве відео від Холодноярівців швидко підкорює мережу.

Дивіться також – бояться ЗСУ: росіяни підірвали дорогу на Запоріжжі: відео