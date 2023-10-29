Аби ні слова поганого про Путіна та війну: у Росії посилили воєнну цензуру в університетах
Джерело:Міноборони Британії
Війна в Україні триває вже майже другий рік замість обіцяних кремлівською владою "трьох днів", а сама Росія перетворилася на політичного вигнанця. Країна-агресорка боїться, що найбільш соціальна активна частина суспільства почне "прозрівати".
У Росії посилили воєнну цензуру в університетах. У британській розвідці пояснили, з чим це пов'язано.
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Путін готується до виборів
У російських закладах вищої освіти заборонили відкрито обговорювати зі студентами "негативні політичні, економічні та соціальні тенденції" у країні. У жовтні 2023 року міносвіти видало відповідний наказ.
У розвідці зазначають, що у такий спосіб влада продовжує обмежувати інформаційну свободу, намагаючись зміцнити тенденцію формування російської політики у межах політично прийнятних прокремлівських наративів.
Крім того, посилення цензури в університетах пов'язане із майбутніми президентськими виборами у 2024 році, на, яких, планує переобиратися Путін. Для Кремля вкрай важливо до того часу придушити негативні погляди на війну в Україні.
У Росії триває мілітаризація освіти: що відомо
- У Нижньому Новгороді першокласникам видали військову форму для урочистостей до 1 вересня. Обуреним батькам пояснили, що, мовляв, першого вересня приходити у мілітарному стилі не обов'язково, а форму видали тому, що цьогоріч у школі впроваджуватиметься програма "Орлята Росії”, де якраз вона й буде потрібна.
- Ще у 2022 році Міноборони Британії попереджало, що у Росії з вересня 2023 року планують повернути у школи військовий вишкіл, який існував у радянські часи. Він передбачає, зокрема опанування стрільби з автоматів Калашникова.
- Крім того, вербувальники ПВК "Вагнера" проводили агітацію в старших класах серед школярів. Вони закликали випускників до участі у війні проти України.