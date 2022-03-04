У російських військових відбита пам'ять про трагедію на ЧАЕС, – Зеленський

Володимир Зеленський записав відеозвернення через обстріли Запорізької АЕС окупантами. Він обурився через те, що росіяни абсолютно забули про страшну трагедію у Чорнобилі.

Терор небаченого рівня

В Україні є 15 енергоблоків. Про це глава держави заявив у зверненні зранку 4 березня, інформує 24 канал.

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Російські війська атакували ЗАЕС – найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вона одна могла бути як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. У російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль,

– наголосив Зеленський.

Президент звернувся до росіян і зазначив, що у 1986 році ми разом боролися з аварією на ЧАЕС, а тепер вони хочуть спровокувати ще страшнішу катастрофу.

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