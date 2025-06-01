Були з бригад, які відзначились жорстокістю до бійців ЗСУ: на Сумщині взяли в полон 15 окупантів

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ спільно із суміжними підрозділами взяли в полон російських військових на території Сумщини. Так, вдалося взяти в полон 15 вояк країни-агресорки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Десантно-штурмових військ ЗС України.

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На Сумщині взяли в полон окупантів

Більшість з полонених загарбників – солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії.

Ці бригади відзначались особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців у ворожому полоні,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що у своїх підрозділах на території Росії до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози.

Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Їх можуть використати для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

15 російських військових взяли в полон на Сумщині: дивіться відео

Нагадаємо, що у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил Росії на Курщині.

