Російських загарбників у Херсоні битимемо з двох боків, – генерал Марченко

Дмитро Марченко є генерал-майором Збройних Сил України. Він з перших днів повномасштабного вторгнення очолював оборону Миколаєва та області.

За словами Марченка, херсонці не просто чекають на звільнення територій від росіян. Вони також готуються до включення в оборону й протистояння.

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"Ми їх битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати й ніхто не планує їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі", – сказав Марченко.

Слід врятувати українців та український Херсон

Генерал розповів, що у Херсоні живуть його брати. Треба пам'ятати, що це наше місто й наші люди й Україна не має права їх залишати.

Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники,

– запитав Марченко.

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Ситуація на Херсонщині

Українським захисникам вдається просуватися у Херсонській області. Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 14 червня розповів, що бої були біля села Томина Балка. Там окупанти розташували кілька батарей реактивної артилерії. За словами Хланя, українські військові тактично переграють російських.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що загарбники відступають на Херсонщині та Миколаївщині через те, що не готові вмирати ні за Херсон, ні за Миколаїв. Експерт пояснив, що для України має стати приємною несподіванкою те, що росіяни можуть залишити навіть території, де укріпилися.

"Херсонці – молодці! Вони зберегли таку стійкість, тримаються вже стільки днів. Їхній патріотизм вражає!", – наголосив Жданов.

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Херсонці погрожують росіянам

Партизанський рух в Херсоні поширює листівки, які лякають російських вбивць. У своїх повідомленнях наголошують – ЗСУ всього за 10 кілометрів від міста, а до Ростова – аж 558 кілометрів. Через це окупантам слід поспішати додому.