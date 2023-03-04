А планували брати Київ за 3 дні: російським компаніям радять закуповувати системи ППО

"Бавовна" стає постійним гостем у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Тому росіяни в паніці просять Кремль захистити їх системами ППО.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов порадив російським компаніям самостійно закуповувати системи ППО, передає 24 Канал.

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Власникам критично важливих для Росії компаній радять "зробити власний внесок у безпеку та захистити промисловість від українських дронів".

Картаполов також пояснив, чому російська влада не може цього зробити. За його словами, міноборони Росії зосередило сили на прикритті важливих державних та військових об'єктів.

Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити та поставити на свої об'єкти,

– додав політик.

За його словами, "бавовна" навідується до Росії так часто, адже "така величезна країна має лазівки", через які можуть залітати ударні безпілотники. Тому, каже Картаполов, самостійні закупівлі ППО дозволять захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

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