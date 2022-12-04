"Автомати видали, а патронів немає": окупант бідкається, що Росія втратила 300 солдатів

Росія не забезпечує мобілізованих зброєю. Через це вона втрачає військових сотнями.

Перехоплену розмову опублікували у Головному управлінні розвідки Міноборони. Співрозмовниця загарбника розпитувала про втрати армії.

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Привезли у ліс без зброї

Окупант розповів про випадок, коли Росія втратила одразу 300 солдатів. Їм не видали набоїв.

Їх у ліс привезли, автомати видали, а патронів немає. Нещодавно також розстріляли групу на тому ж місці, – зазначив росіянин.

Перехоплена розмова окупанта про втрати армії: дивіться відео

Російські мобілізовані під Бахмутом

Окупанти з травня 2022 року намагаються захопити Бахмут у Донецькій області. За інформацією розвідки Великої Британії, військове керівництво Росії відправляє туди непідготовлених мобілізованих. Зазначили, що вони розбиваються об оборонні позиції українських захисників.

"Розгортання резервістів часто характеризується плутаниною щодо відповідності вимогам служби, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов'язанням виконувати виснажливі бойові завдання", – пояснили у розвідці.

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