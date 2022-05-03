Російським окупантам "назвали дату" закінчення "спецоперації" в Україні, – розвідка

Росія розпочала війну проти України, назвавши її "спецоперацією", Зіштовхнувшись з опором української армії, російські загарбники тільки й думають про те, коли це все закінчиться.

Російська армія 24 лютого 2022 року вторглася на територію України, розпочавши новий етап війни проти нашої держави. Російські пропагандисти переконували своїх громадян, що вони "за три дні візьмуть Київ". Відтак і військові сподівалися, що це для них буде легким завданням, як це було з окупацією Криму. Тоді росіяни скористалися проблемами в Україні після Революції Гідності, та захопили півострів. З окупацією Донбасу так не вдалося, тому там 8 років тривали бойові дії.

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Але після перших втрат у війні проти України, ентузіазму у російських окупантів стало значно менше. Відтак там почали шукати інформацію, коли те, що вони назвали "спеціальною воєнною операцією", закінчиться. Адже не всі, хто на той час перебував на території України, могли повернутися додому живими.

Росіяни намагалися здобути хоч якусь перемогу до 9 травня, коли на Росії свято "побєдобєсія". Але й тут зазнали невдачі. Маріуполь так і не вдалося цілковито захопити. А просування на Донбасі майже зупинено. До Одеси їм теж не дістатися. Тож поки вони займаються розграбуванням окупованих територій Півдня та Сходу.

Зважаючи, що війна затягується, серед військових чимдуж сильніше постає питання, коли це все закінчиться. За даними української розвідки, окупантам обіцяють, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року. Що буде після цього – поки невідомо.

Доки триватиме війна?

Правда, російське керівництво і до цього неодноразово заявляло, що "все йде згідно з визначеним наперед планом", а також що "втрат немає", Та як показала реальність, все дещо не так, як озвучують російські пропагандисти – окупанти зазнали чимало поразок, захоплення Києва та Харкова не вдалося. А втрати станом на 3 травня за 69 днів війни перевалили за 24 тисячі військових вбитими.

Окрім того, є ймовірність, що закінчення спецоперації не означатиме припинення бойових дій. Адже російський диктатор Володимир Путін може тоді просто оголосити війну Україні. І провести загальну мобілізацію в Росії. Хоча він до цього може вдатися і значно раніше. Українська розвідка не відкидає ймовірності, що це станеться ще 9 травня.

Водночас Путін може оголосити про анексію Донбасу 11 травня, – джерела

В Україні однозначно заявили, що закінченням війни бачать лише капітуляцію Росії. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

В Європі теж заявили, що не будуть знімати санкції з Росії, допоки не буде підписано мирної угоди. При цьому в Німеччини вже заявили, що це явно не буде угода на умовах Росії.

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