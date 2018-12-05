Російським футболістам, яких звинувачують у побитті чиновників, продовжили арешт

У Росії суд прийняв рішення продовжити термін арешту футболісту "Краснодара" Павлу Мамаєву та гравцю "Зеніта" Олександру Кокоріну.

Тверський суд Москви розглянув клопотання звинувачення про продовження арешту Павлу Мамаєву. Було прийнято рішення про продовження терміну арешту футболіста до 8 лютого, повідомляє "Чемпіонат".

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Також суд продовжив терміну арешту до 8 лютого Олександру Кокоріну.

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Окрім того суд продовжив термін перебування під вартою братові Кокоріна Кирилу і їх другу Олександру Протасовіцькому.

Нагадаємо, в неділю, 7 жовтня, у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Після чого відбулася ціла низка незаконних вчинків компанії напідпитку. 10 жовтня футболістів затримали і помістили в ізолятортимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви, 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.