На Львівщині спіймали російського агента, який наводив ракети на стратегічні підприємства

Інженер одного з держпідприємств, розташованих на Сході, їздив по містах України та збирав розвіддані для російської ФСБ. Чоловік передавав ворогу інформацію про об’єкти енергетики та залізничної інфраструктури.

На щастя, СБУ викрила і затримала українофоба. Його звинувачують у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

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Наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства та залізничну інфраструктуру

Інженер державного підприємства зі Сходу країни на початку повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російськими спецслужбами.

Російського агента викрили на Львівщині / Фото СБУ

Що робив поплічник окупантів:

Збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах держави;

запропонував спецслужбам Росії свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС;

їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення енергооб’єктів та залізничної інфраструктури та готував "звіт" про них для ФСБ;

далі поїхав на Львівщину, де намагався встановити місце розташування об’єктів критичної інфраструктури.

Дані, які українофоб збирав у Львівській області, загарбники мали використати для серії прицільних ударів по регіону. Під час обшуків у зрадника знайшли купу радянської символіки тоталітарного режиму та телефон, де збереглося листування з ворогом.



Поплічник загарбників скаржиться, що не виходить занурити Україну у блекаут / Скриншот з фотодоказів СБУ

Чоловіка затримали співробітники СБУ. Його судитимуть за державну зраду та виправдовування російської агресії проти України.

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