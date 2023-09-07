Хотів підняти російський прапор на Хортиці: СБУ викрила трьох ворожих агітаторів

Правоохоронцям вдалося затримати трьох поплічників країни-агресорки у столиці, на Запоріжжі та Закарпатті. У соцмережах вони виправдовували російську агресію та продукували фейки про ЗСУ.

Серед них – колишній айтівець, клірик та “пацифіст”. Усім трьом прихильникам Росії загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Айтівець із Запоріжжя

Житель Запоріжжя після початку повномасштабної війни почав активно допомагати країні-агресорці на інформаційному фронті. Чоловік на власній сторінці у забороненій соцмережі дискредитував українську владу та ЗСУ, натомість захоплювався діями Кремля та окупаційної армії.

Крім того, він агітував на просторах інтернету підтримувати російську армію, аби та підняла російський прапор на Хортиці.

“Пацифіст” із Києва

На території столиці діяв інший агітатор. Ним виявився 42-річний виконавчий секретар громадської організації “Українського Руху Пацифістів”.

Чоловік надіслав листа до однієї з державних установ, де висловлював тезу про “непротивлення злу насильством”. Він називає Росію “міфічним ворогом” та звинувачує у збройному конфлікті обидві сторони.

На його думку, Україна нібито може давати відсіч окупантам “ненасильницькими та беззбройними методами”.

Крім того, столичний “пацифіст” на своєму телеграм-каналі закликав киян активно уникати мобілізації.

Клірик із Закарпаття

Настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП) виявився не лише прихильником “русского міра”, але й шанувальником комунізму.

На власній сторінці в одній із популярних соцмереж чоловік публікував матеріали, в яких зневажливо висловлювався на адресу вірян інших конфесій. Також він викладав зображення із забороненою символікою комуністичного режиму.

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