Кидають на загибель "неякісні" підрозділи: в російській армії зросла кількість дезертирів

Окупаційним військам знову потрібна велика кількість живої сили для того, щоб поновити наступ на Донеччині. Водночас через невмілі російських командирів їхні підлеглі мають усе менше мотивації до виконання наказів.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський. Він підтвердив, що через свавільні накази керівництва та великий відсоток смертності серед російських солдатів почастішали випадки дезертирства.

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Причини збільшення кількості дезертирів

Передовсім, Росія вже втратила значну кількість своїх професійних військових, які вона мала на момент повномасштабного вторгнення. Зараз замість них воюють примусово мобілізовані та контрактники, підготовка яких є на порядок нижчою.

Інша проблема, яка сприяє бажанню росіян тікати з російської армії – дурість її командирів, які регулярно відправляють своїх підлеглих на мінні поля та під кулеметні черги.

"Раніше цю функцію виконували примусово мобілізовані з ОРДЛО (а також роти в’язнів Шторм-Z – 24 Канал). Тепер же Росія кидає на вірну загибель навіть ті регулярні підрозділи, які вона вважає "неякісними", – переконаний Лисянський.

Павло Лисянський про дезертирство в російській армії: дивіться відео

Як наслідок, російські військові мають лише два виходи: або підкоритися такому наказу, або спробувати відмовитись від його виконання. Останніх агресор або відправляє до в’язниці, або знищує. При чому, одним із аргументів проти дезертирства російське командування називає можливість грошового забезпечення родини після смерті.

Наслідки збільшення дезертирів у російській армії

Така ситуація спонукає солдатів окупаційної армії тікати з фронту в напрямку прикордонних російських областей. Однак під час таких дій вони досить часто вдаються до насильства щодо цивільних мешканців.

Нещодавно резонансним стало повідомлення про вбивство жінки в місті Антрацит окупантом з роти "Шторм-Z". Такі випадки є непоодинокими на окупованій території й викликають значне обурення місцевого населення. Але забезпечувати їхню безпеку нікому,

– зауважив правозахисник.

Водночас для того, щоб боротися із дезертирством, Росія почала активніше застосовувати загороджувальні загони. Вони складаються переважно з бійців “Росгвардії”, які розташовані на другій лінії оборони.

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