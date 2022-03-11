Російський безпілотник, що впав у Хорватії, прилетів з Угорщини: а туди – з Румунії
11 березня 2022 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:Dnevnik.hr
У столиці Хорватії ввечері 10 березня впав безпілотник російського виробництва. З'ясували, що він прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії.
Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Однак він не знає, чи є цей літак в російської армії.
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Що безпілотник робив у Хорватії
Пленкович точно не може сказати, що сталось. Припускає, могла бути помилка чи втрата керування. Безпілотник кілька хвилин літав над Хорватією, а потім розбився в Загребі.
Добре, що ніхто не постраждав і що він обвалився в місці, де немає ні будинків, ні будівель,
– сказав прем'єр.
Він додав, що проводять розслідування, аби встановити причини прибуття, а потім і збиття літака. Хорватія зв'язалась з українською стороною, аби дізнатись ймовірні деталі.
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