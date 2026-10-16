Росія вдарила по торговельному центру в Сумах, є поранені

Російський БпЛА вдень 16 жовтня влучив у торговельний центр в Сумах. На жаль, травмувалися люди.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку

На місці удару пошкоджені покрівля та фасад будівлі. Осередків горіння не виявлено.

Попередньо відомо про трьох поранених.

Фахівці ДСНС обстежили територію та надали громадянам необхідну допомогу.

Нагадаємо, що цього ж дня російські БпЛА, за даними ЗМІ, у Рівному атакували будівельний гіпермаркет "Демакс" та ТРЦ "Екватор".