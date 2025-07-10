У Литві впала російська "Гербера": країна не має доказів, що дрон з Білорусі запустили навмисно
- Уранці 10 липня в Литві впав російський безпілотник "Гербера", виготовлений з фанери та пінопласту.
- Наразі Литва не має доказів, що дрон запустили з Білорусі навмисно; деталі інциденту досі з'ясовують.
У четвер, 10 липня, Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Одна з повітряних цілей через Білорусь залетіла на територію Литви.
Інцидент прокоментували в литовському міністерстві національної оборони. Очільницю відомства Довілє Шакалєнє цитує LRT, передає 24 Канал.
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Що відомо про дрон у Литві?
Насамперед Шакалєнє підтвердила, що на території Литви впав саме безпілотник "Гербера". Однак наразі відсутні докази того, що росіяни запустили його навмисно.
Використання такого безпілотника може бути різним, і ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено,
– заявила вона.
Нагадаємо, інцидент стався близько 11:30. На тлі загрози військово-повітряні сили перевели чергові винищувачі НАТО з навчального режиму в бойовий, однак бойове завдання скасували одразу після падіння дрона.
За даними литовських прикордонників, "схожий на літак саморобний літальний апарат" був виготовлений з фанери та пінопласту. До слова, Росія активно використовує "Гербери" для того, щоб заплутати українську ППО.