Російський Червоний Хрест вкрав українське майно, а від міжнародної федерації жодної реакції
Джерело:Дмитро Лубінець
Йдеться про майно Товариства Червоного Хреста в Україні на території тимчасово окупованого Криму. Росія вирішила і його привласнити собі.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ба більше, він зазначив, що з відповідним запитом звертався до Міжнародної Федерації Червоного Хреста.
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Чим володіло Українське Товариство Червоного Хреста
Відомо, що Українське Товариство на території Криму володіло, зокрема, низкою приміщень. Так, Російський Червоний Хрест привласнив собі:
- 10 приміщеннями, загальною площею 641 квадратний метр,
- 6 автомобілями,
- оргтехнікою для роботи персоналу.
При цьому, як зазначив Дмитро Лубінець. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця на це жодним чином не відреагував.
У відповідь жодної реакції
Я звернувся до Міжнародної Федерації із листом, в якому прошу пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста на відповідність їх принципів,
– зазначив Дмитро Лубінець.
Однак станом на 2 листопада відповіді він так і не отримав, через що зробив висновок, що "фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації".
"Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного Хреста з усього світу?" – підкреслив Лубінець.
Скандали з Червоним Хрестом
- 24 жовтня стало відомо, що Російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих росіян, які відправилися воювати проти України. Також цим родинам в організації надають психосоціальну підтримку від фахівців.
- У відповідь на такий цинізм Дмитро Лубінець зазначив, що Російський Червоний хрест потрібно виключити з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця та заборонити використовувати його емблему.
- Натомість зустріч з делегацією України на лінії розмежування Червоний Хрест проігнорував. Там вони разом мали домогтися від російської сторони доступу до колонії в Оленівці. Тоді омбудсмен підкреслив, що "Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю – вона повинна бути ліквідована".
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