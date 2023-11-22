Чи координує РДК свої дії з ГУР: засновник корпусу розповів про залаштунки операцій

Російський добровольчий корпус активно діє на території країни агресора, завдаючи противнику чималих клопотів. Також бійці протистоять російській армії і на території України. Тож, природньо, що вони координують свої дії з Головним управлінням розвідки.

Про це розповів голова і засновник РДК Денис Нікітін. За його словами, інакше діяльність корпусу була б просто неможливою.

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Ми існуємо у двох іпостасях, на території України і на території Росії. Під час війни ми цілком допомагаємо армії України, народу України відстоювати територіальну цілісність. І, звичайно, поки ми перебуваємо на території України, ми координуємо свої дії з Міністерством оборони, інакше це було б неможливо,

– наголосив Денис Нікітін.

Він також розповів, що бійці РДК перебувають на одному з найгарячіших напрямків, у них є суміжники з різних підрозділів ЗС України, з Головного управління розвідки. А це передбачає всіляко координацію.

"Ми покладаємося на їхню логістику, на їхню допомогу", – додав Нікітін.

В Росії – РДК діє виключно самостійно

Втім, засновник РДК наголосив, що щоразу, коли вони перетинають державний кордон Росії, там вони діють виключно самостійно.

Ми не можемо не інформувати українську сторону, коли озброєні люди ходять по країні. Щойно ми перетинаємо державний кордон, усе, що ми робимо, усі наші рішення на території Росії, – це вже виключно наша прерогатива,

– наголосив він.

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