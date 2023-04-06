Російський добровольчий корпус розбив брехню режиму про "українських диверсантів" на Брянщині

У Росії знову заявили про нібито "українську ДРГ", яка намагалася "проникнути" у Брянську область. Однак Російський добровольчий корпус спростував чергову брехню пропагандистів.

У четвер, 6 квітня, бійці Російського добровольчого корпусу знову відвідали Брянську область. Вони запевнили, що заяви губернатора про "українську ДРГ" є брехнею.

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РДК відвідав Брянську область та спростував фейки Росії

Окрім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями. Вони вручили жителям Брянської області листівки та попросили сховатися на час бойових дій.

Бійця РДК у Брянській області: дивіться відео

Представники РДК були у селі Случьовськ, Брянської області.

Показуємо на карті, де розташоване селище:

ФСБ знайшла потім тубус від гранатомета та заявила, що не допустила проникнення "ДРГ" на територію Росії.

Що кажуть у Росії: дивіться відео

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