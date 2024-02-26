Німеччина підтвердила, що російський дрон переслідував машину глави МЗС на Миколаївщині

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була вимушена скоротити візит на південь України. Її машину переслідував російський розвідувальний дрон.

Раніше ЗМІ повідомили, що дрон росіян переслідував кортеж глави МЗС Німеччини у Миколаївській області. Згодом це офіційно підтвердили у німецькому міністерстві.

Дивіться також "Може втягнути у війну": Шольц вкотре висловився проти надання Україні ракет Taurus

Подробиці інциденту

Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер під час брифінгу підтвердив, що інцидент стався 25 лютого під час останнього пункту програми візиту міністерки. Про те, що Бербок переслідує російський дрон, повідомили українські служби та команда охоронців міністерки.

Коли цей російський дрон-розвідник помітили, було ухвалено рішення скоротити програму візиту і негайно почати рух автомобільної колони. Це нормальний спосіб дій, коли перебуваєш у зоні конфлікту, а, нагадаю, усе відбувалося приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту,

– сказав речник.

Дрон певний час летів за колоною, а потім повернув назад.

Реакція Німеччини

Представник МЗС сказав, що Німеччина не вважає це випадом Росії проти Анналени Бербок і розцінює як "сумні реалії людей в Україні, особливо в цьому регіоні, які день у день мають справу з такими російськими розвідувальними дронами, за якими часто за короткий проміжок часу слідують авіанальоти".

Представник німецького міністерства оборони полковник Арне Коллац додав, що німецькі відомства отримують дані про ситуацію в Україні не тільки від українських служб, а й від розвідок країн-партнерів, які мають "сенсори або джерела інформації на місці".