Ми тримаємо війська там постійно: Жданов відповів, чи планують ЗСУ ввійти в Придністров'я

Днями російська пропаганда підняла інформаційну хвилю, мовляв, війська ЗСУ перебувають недалеко від Придністров'я – частини Молдови, яку окупувала Росія. Їхні жахалки виглядають нікчемно, адже Збройні Сили України не збиралися і не збираються втручатися в будь-які внутрішні справи інших держав.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він спростував російські фейки і пояснив, чому насправді Україна розмістила свої війська недалеко від Придністров’я.

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Росіяни невтомно продукують свої жалюгідні лякалки, нібито з 9 по 15 квітня Збройні Сили України планують піти в напрямку Тирасполя, щоб почати збройну провокацію для відволікання російських військ.

Не зовсім розумію, як Україна може цим відволікти російські війська. До того ж ми там війська тримаємо весь час. Маніпуляція полягає в тому, що війська на кордоні з Придністров'ям перебувають з першого дня повномасштабного вторгнення,

– акцентував Жданов.

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Українське військово-політичне керівництво просто не може дозволити собі не тримати війська на кордоні з Придністров'ям, так само як і на кордоні з Білоруссю. Адже там перебуває контингент російського війська і він є загрозою для нашої територіальної цілісності, зауважив військовий експерт.

Зовсім незрозуміло, як російські війська може відволікти Україна, адже Придністров'я – це частина між Україною та Молдовою, і туди в російського війська прямого коридору немає.

Вони намагалися це зробити, але, дякувати Богу, далі Вознесенська не пішли, звідти почався зворотній марш аж до лівого берега Дніпра,

– додав мовець.

Він також згадав слова міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби про те, що без офіційного звернення керівництва Молдови, Україна ні в які внутрішні справи Молдови втручатися не буде.

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