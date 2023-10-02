Фото все зіпсувало: окупанти вигадали фейк про російське громадянство Зеленської

Росіяни старанно працюють над тим, аби підірвати дух українців, дискримінувавши їхнє керівництво. Тепер вони вигадали, що дружина президента Зеленського має російське громадянство.

Пропагандисти розповідають, що, мовляв, під час обшуків квартири Зеленських у Ялті, правоохоронці знайшли російський паспорт першої леді України. "Красива" історія, яку можна було б згодувати своєму електоратові, якби в окупантів як завжди щось би пішло не так.

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Невдале фото

Поки мережею шириться кремлівська брехня про "криваве" громадянство дружини Президента, у Центрі стратегічних комунікацій спростовують фейк окупантів найпростішими доказами.

Так, росіяни полінувалися створити якомога достовірніший "паспорт" Зеленської. На поширеному пропагандистами зображенні видно, для фейкового документа використали фото Олени Зеленської з Instagram за 2023 рік. Водночас вони стверджують, що сам паспорт був виданий у 2014 році.

Ба, більше, якщо пригледітися до фото підробленого паспорта – то можна побачити, що в ньому зазначено дату видачі 2020 рік.

Крім цього, внизу першої сторінки по батькові Зеленської написане з помилкою у транслітерації – Vlodymyrovna.

Неякісна підробка "російського паспорта" Зеленської

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