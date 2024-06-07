У росіян з'явилася змога перезаряджати підводні човни в Новоросійську, – Плетенчук

Раніше у ЗСУ розповіли, що росіяни переміщують з Новоросійського порту в окупований Крим підводні човни з ракетоносіями, таким чином намагаючись заплутати українську армію. А тепер стало відомо, що у Новоросійську війська Росії отримали змогу перезаряджати їх.

Росія мала проблему із перезаряджанням підводних човнів, але тепер вона її, ймовірно, вирішила. Про це в етері телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Підводні човни уже не заходять у Севастополь

Плетенчук назвав змогу перезаряджати російські кораблі у Новоросійському пункті базування очікуваною.

У пункті базування Новоросійська з'явилася можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано,

– сказав він.

У складі ворожого чорноморського флоту, за словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, залишаються підводні човни, сторожові й великі десантні кораблі та носії крилатих ракет. Це свідчить про те, що там російське угруповання все ще досі велике.

"Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричного проєкту "Палтус", – зауважив Плетенчук.

У Силах оборони Півдня останнім часом періодично бачать виходи в море цих одиниць.

"Сьогодні (у четвер, 6 червня, – 24 Канал) це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", – додав речник.

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