Минуло 5 місяців війни: Шольц лише зараз визнав росію ненадійним постачальником газу

Олаф Шольц заявив, що росія є ненадійним постачальником газу. Щоб це визнати канцлеру Німеччини знадобилось 150 днів повномасштабної війни, яку росія цинічно веде проти України.

Відповідну заяву Олаф Шольц озвучив 23 липня. Перед цим Німеччина бідкалася через неможливість перезимувати без російського газу.

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Шольц лише зараз визнав росію ненадійним постачальником газу

Олаф Шольц відмовив росії у запуску "Північного потоку-2", який москва хотіла запустити нібито для того, щоб відновити повномасштабне постачання газу в Німеччину.

Пропускна спроможність газопроводів "Північний потік-1", "Ямал" і через Україну достатня для виконання росією своїх зобов'язань щодо постачання,

– пояснив Шольц.

Політик також додав, що ембарго на постачання російського газу не існує, проте технічні причини зменшення постачання були висунуті лише кремлем. Олаф Шольц назвав:

заяви росії про скорочення постачання газу через технічні причини – непереконливими;

росію – небезпечним постачальником газу.

"Надійніше, ніж сьогодні, не буде. Не можна покладатися на щось, якщо контракт не виконується, хоча його вже п'ять разів підписували", – пояснив німецький канцлер.

Додав, що саме тому Німеччина вирішила перестрахуватись. Тому країна намагається скоротити споживання газу та збільшити його імпорт з інших країн.

"Ми зробимо все можливе, щоби пережити цю ситуацію", – запевнив Шольц.

Останні новини щодо споживання Німеччиною російського газу

Експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд пояснив, що за останні десятиліття Німеччина посилила власну залежність від російського газу і не створила достатньо альтернативних шляхів для транспортування газу. Проблема виявилась у тому, що від нестачі газу може постраждати німецька промисловість.

Керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер заявив, що не переживуть зиму без російського газу. Адже у країні сховища зі зберігання газу заповнені тільки на 65%.

Натомість в Bloomberg заявили, що Євросоюз планує більше співпрацювати з країнами Африки, щоб зменшити свою залежність від російського газу майже на дві третини 2022 року.

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