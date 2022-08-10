Російський вертоліт порушив повітряний простір Естонії без дозволу: МЗС викликає посла

Вчора російський вертоліт порушив повітряний простір Естонії, у зв'язку з чим МЗС викликало посла Росії.

Так, у вівторок 9 серпня гелікоптер Мі-8 без дозволу увійшов до повітряного простору Естонії. Інцидент трапився ввечері.

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Подробиці інциденту

Гелікоптер перетнув повітряний кордон росії з Естонією та перебував у повітряному просторі країни майже одну хвилину.

Вертоліт не мав плану польоту, транспондер був вимкнений. У вертольота також був двосторонній радіозв'язок з естонською службою повітряного руху.

Це вже третє порушення повітряного простору Естонії за рік

Це було третє порушення повітряного простору Естонії за 2022 рік. А минулого року літаки Російської Федерації 5 разів порушували повітряний простір Естонії.

Естонія викликає посла росії

Сьогодні, 10 серпня, МЗС викликало посла Росії в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти про порушення повітряного кордону. Естонська влада наголосила, що це неприйнятно.

На зустрічі МЗС знову рішуче засудило агресію Росії в Україні. Ми також наголосили, що Росія має поважати принципи національного суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права,

– наголосили у відомстві.

До слова, 1 серпня німецькі, угорські та італійські винищувачі розпочали патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном. Для цього виділили майже десяток літаків та близько 80 військових.

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