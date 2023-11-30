Підірвався по дурості: росЗМІ повідомили деталі про загибель генерала Завадського

У Росії на концерт до Кобзона вирушив генерал-майор Владімір Завадський. Його смерть була настільки безглуздою, що навіть топпропагандисти не змогли вигадати чергову дешеву "героїчну" історію.

Завадський думав, що йде до успіху, а найшов на міну. Ще й у тилу. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що ж, Кобзон може зустрічати віп-гостя, а російські пропагандисти – ламати голову, як зробити ситуацію хоч трохи менш абсурдною.

Що відомо про Завадського

Окупант Завадський був 1978 року народження. Навчався у Московському загальновійськовому командному училищі. Згодом – у загальновійськовій академії збройних сил Росії. Вся кар'єра вела Завадського до пакета. Рано чи пізно це мало статися. За своє нікчемне життя він обіймав такі посади: заступника командира навчального танкового полку, заступника начальника навчального центру, начальника штабу мотострілецької бригади, командира мотострілецької бригади, командира мотострілецької дивізії. Отримав ганебний орден "За Мужність". Хоча про жодну мужність там й не мовилося.

Тепер він – у списку "пакетизованих". До слова, за даними Генштабу ЗСУ, їх вже 327580. Земля – бетоном.