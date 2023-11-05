У Криму військовий КАМАЗ влетів у легковик: загинуло 5 осіб, з них 3 – діти

У Криму 5 листопада російський КАМАЗ, що належить окупантам, влетів у легковий автомобіль. Внаслідок аварії загинуло 2 жінки та 3 малолітні дитини.

Відомо, що жінки були місцевими педагогами. Всі пасажири легкового авто загинули на місці ще перед приїздом лікарів.

Дивіться також Місто-банкрут без шансів на виживання․ Як Росія знищувала Сніжне впродовж 10 років окупації

Трагічна аварія в Криму

Кримські пабліки передають, що на півострові військова вантажівка окупантів лоб в лоб зіткнулася з легковиком "Хюндай Солярис". Інцидент стався 5 листопада на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік від села Ішунь.

У легковому автомобілі перебувала 39-річна вчителька червоноперекопської школи Вікторія Л. з трьома своїми дітьми. Відомо, що дівчаткам було всього 3, 6 та 8 років. Окрім них в авто їхала також 20-річна знайома вчительки Євгенія С. Вона була педагогом місцевого центру дитячої та юнацької творчості. Усі вони загинули на місці ще до приїзду лікарів "швидкої".

Попередньо, 35-річний водій КАМАЗу був тверезим. Кримінальну справу наразі не було порушено, однак матеріали перевірки нібито передали до військового слідчого відділу.

Моторошна аварія поблизу Ішуні: дивіться відео

Моторошні аварії в Україні