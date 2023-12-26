Російський корабель "Новочеркаськ" пішов за "Москвою": хронологія 671 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає тільки невдач та втрат. Окупанти марно намагаються проводити штурмові дії, адже ЗСУ їх стримують.
Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії та яких успіхів досягли ЗСУ – читайте у тексті 24 Каналу.
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Президент України провів засідання Ставки. На ньому обговорили переважно планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки. Президент запевнив, що Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах. Володимир Зеленський відреагував на знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ". Президент подякував Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. У Чернівцях люди у військовій формі вдарили прикладом чоловіка. У мережі опублікували відповідне відео та припустили, що це працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку. У Чернівецькому ТЦК та СП ще не коментували інформацію. У Міноборони Великої Британії та очільник нашого міністерства оборони Рустем Умєров повідомили, що перша група з шести українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Великій Британії й тепер вчаться керувати F-16 у Данії. Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що цілком можливо, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько. Для з'ясування цього факту потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях. Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що окупанти почали використовувати великі десантні кораблі як пороми після першої руйнації Кримського мосту. Для росіян Феодосія – один із запасних портів для перевезення військових вантажів. Саме тому "Новочеркаськ" перебував там у порту. Юрій Ігнат, коментуючи атаку на корабель "Новочеркаськ", заявив – таких випадків буде більше. За його словами, на борту корабля був потужний боєкомплект, про який, можливо, повідомлять пізніше. Крим треба звільняти, як і наше море, тому таких випадків, мабуть, буде більше. Хотілося б, щоб наші Сили оборони досягали успіхів на всіх фронтах. Не лише на морі, а й на суходолі, У телеграм-каналах написали, що внаслідок вибухів та пожеж довелось евакуювати понад 350 осіб, які жили у будинках неподалік порту у Феодосії. Їх розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах. Окрім того, після вибухів пожежі спалахнули на трьох локаціях. Тільки у порту площа пожежі сягала понад 1000 метрів. Міноборони Росії визнало удар по російському кораблю "Новочеркаськ". Гауляйтер Криму відзвітував про втрати – загинула одна людина, а поранення отримали ще двоє. Хоч кримські пабліки пишуть, що поранених на загиблих може бути десятки. Також Росія заявила, що нібито вибухи у Феодосії стали наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет". Сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок атаки росіян "Шахедами" є влучання. Зокрема, окупанти атакували: У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. № 10378). Він передбачає, що щодо чоловіків призовного віку, які не з'явились у ТЦК, застосують обмеження: У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Наші військові відбивали атаки ворога: Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що їм вдалось збити 13 з 19 дронів-камікадзе типу "Шахед" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. Окрім того, Повітряні сили ЗСУ розповіли, що орієнтовно о 2:30 їхня тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії. У тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що горів та детонував ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ". А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", Мережею розлетілася звістка про 108 загиблих бійців ЗСУ в одній з бригад на Авдіївському напрямку. Українські військові запевнили, що це фейк. До Верховної Ради скерували законопроєкт, який посилює відповідальність за військові правопорушення. Він передбачає
Зеленський провів Ставку
За словами Зеленського, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, дронів, а також FPV-дронів та боєприпасів до них.
Зеленський відреагував на знищення "Новочеркаська"
У Чернівцях люди у військовій формі вдарили прикладом чоловіка
У Чернівцях вдарили чоловіка прикладом: відео
Наші пілоти завершили базову підготовку у Британії
Ймовірно, у Феодосії пошкоджений ще один російський корабель
Ігнат сказав, що випадків атаки на кораблі Росії буде більше
– наголосив Ігнат.
Міноборони Росії визнало удар по "Новочеркаську"
Внаслідок атаки ворога на Півдні є влучання
За неявку до ТЦК позбавлятимуть водійських прав
Що відбувається на фронті
Мінус 13 "Шахедів" та великий десантний корабель
Україна знищила російський корабель
– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
У Раду внесли новий законопроєкт про військові правопорушення Автор:
Президент України провів засідання Ставки. На ньому обговорили переважно планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки.
Президент запевнив, що Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах.
Володимир Зеленський відреагував на знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ". Президент подякував Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною.
У Чернівцях люди у військовій формі вдарили прикладом чоловіка. У мережі опублікували відповідне відео та припустили, що це працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку. У
Чернівецькому ТЦК та СП ще не коментували інформацію.
У Міноборони Великої Британії та очільник нашого міністерства оборони Рустем Умєров повідомили, що перша група з шести українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Великій Британії й тепер вчаться керувати F-16 у Данії.
Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що цілком можливо, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько.
Для з'ясування цього факту потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях.
Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що окупанти почали використовувати великі десантні кораблі як пороми після першої руйнації Кримського мосту.
Для росіян Феодосія – один із запасних портів для перевезення військових вантажів. Саме тому "Новочеркаськ" перебував там у порту.
Юрій Ігнат, коментуючи атаку на корабель "Новочеркаськ", заявив – таких випадків буде більше. За його словами, на борту корабля був потужний боєкомплект, про який, можливо, повідомлять пізніше.
Крим треба звільняти, як і наше море, тому таких випадків, мабуть, буде більше. Хотілося б, щоб наші Сили оборони досягали успіхів на всіх фронтах. Не лише на морі, а й на суходолі,
У телеграм-каналах написали, що внаслідок вибухів та пожеж довелось евакуювати понад 350 осіб, які жили у будинках неподалік порту у Феодосії. Їх розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах.
Окрім того, після вибухів пожежі спалахнули на трьох локаціях. Тільки у порту площа пожежі сягала понад 1000 метрів.
Міноборони Росії визнало удар по російському кораблю "Новочеркаськ". Гауляйтер Криму відзвітував про втрати – загинула одна людина, а поранення отримали ще двоє. Хоч кримські пабліки пишуть, що поранених на загиблих може бути десятки.
Також Росія заявила, що нібито вибухи у Феодосії стали наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
Сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок атаки росіян "Шахедами" є влучання. Зокрема, окупанти атакували:
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. № 10378). Він передбачає, що щодо чоловіків призовного віку, які не з'явились у ТЦК, застосують обмеження:
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Наші військові відбивали атаки ворога:
Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що їм вдалось збити 13 з 19 дронів-камікадзе типу "Шахед" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ розповіли, що орієнтовно о 2:30 їхня тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.
У тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що горів та детонував ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ".
А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",
Мережею розлетілася звістка про 108 загиблих бійців ЗСУ в одній з бригад на Авдіївському напрямку. Українські військові запевнили, що це фейк.
До Верховної Ради скерували законопроєкт, який посилює відповідальність за військові правопорушення. Він передбачає