Російський корабель "Новочеркаськ" пішов за "Москвою": хронологія 671 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає тільки невдач та втрат. Окупанти марно намагаються проводити штурмові дії, адже ЗСУ їх стримують.

Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії та яких успіхів досягли ЗСУ – читайте у тексті 24 Каналу.

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