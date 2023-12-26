Російський корабель "Новочеркаськ" пішов за "Москвою": хронологія 671 дня війни

26 грудня 2023, 08:10
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає тільки невдач та втрат. Окупанти марно намагаються проводити штурмові дії, адже ЗСУ їх стримують.

Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії та яких успіхів досягли ЗСУ – читайте у тексті 24 Каналу

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13:12, 26 грудня

Зеленський провів Ставку

Президент України провів засідання Ставки. На ньому обговорили переважно планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки.
За словами Зеленського, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, дронів, а також FPV-дронів та боєприпасів до них.

Президент запевнив, що Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах.

12:47, 26 грудня

Зеленський відреагував на знищення "Новочеркаська"

Володимир Зеленський відреагував на знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ". Президент подякував Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною.
 

12:34, 26 грудня

У Чернівцях люди у військовій формі вдарили прикладом чоловіка

У Чернівцях люди у військовій формі вдарили прикладом чоловіка. У мережі опублікували відповідне відео та припустили, що це працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку. У

Чернівецькому ТЦК та СП ще не коментували інформацію.
У Чернівцях вдарили чоловіка прикладом: відео

 

12:31, 26 грудня

Наші пілоти завершили базову підготовку у Британії

У Міноборони Великої Британії та очільник нашого міністерства оборони Рустем Умєров повідомили, що перша група з шести українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Великій Британії й тепер вчаться керувати F-16 у Данії.
 

12:24, 26 грудня

Ймовірно, у Феодосії пошкоджений ще один російський корабель

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що цілком можливо, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько. 

Для з'ясування цього факту потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях.

12:20, 26 грудня

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що окупанти почали використовувати великі десантні кораблі як пороми після першої руйнації Кримського мосту.

Для росіян Феодосія – один із запасних портів для перевезення військових вантажів. Саме тому "Новочеркаськ" перебував там у порту. 

10:54, 26 грудня

Ігнат сказав, що випадків атаки на кораблі Росії буде більше

Юрій Ігнат, коментуючи атаку на корабель "Новочеркаськ", заявив – таких випадків буде більше. За його словами, на борту корабля був потужний боєкомплект, про який, можливо, повідомлять пізніше.

Крим треба звільняти, як і наше море, тому таких випадків, мабуть, буде більше. Хотілося б, щоб наші Сили оборони досягали успіхів на всіх фронтах. Не лише на морі, а й на суходолі,
– наголосив Ігнат.

10:08, 26 грудня

У телеграм-каналах написали, що внаслідок вибухів та пожеж довелось евакуювати понад 350 осіб, які жили у будинках неподалік порту у Феодосії. Їх розмістили у двох пунктах тимчасового розміщення, організованих у місцевих школах.

Окрім того, після вибухів пожежі спалахнули на трьох локаціях. Тільки у порту площа пожежі сягала понад 1000 метрів. 

08:58, 26 грудня

Міноборони Росії визнало удар по "Новочеркаську"

Міноборони Росії визнало удар по російському кораблю "Новочеркаськ". Гауляйтер Криму відзвітував про втрати – загинула одна людина, а поранення отримали ще двоє. Хоч кримські пабліки пишуть, що поранених на загиблих може бути десятки.

Також Росія заявила, що нібито вибухи у Феодосії стали наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

08:42, 26 грудня

Внаслідок атаки ворога на Півдні є влучання

Сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок атаки росіян "Шахедами" є влучання. Зокрема, окупанти атакували:

  • в Одеському районі – по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, постраждалих немає;
  • у Миколаївській області – по промисловому об'єкту, пошкоджено складські будівлі. Жертв немає.
08:36, 26 грудня

За неявку до ТЦК позбавлятимуть водійських прав

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. № 10378). Він передбачає, що щодо чоловіків призовного віку, які не з'явились у ТЦК, застосують обмеження:

  • заборони виїзду за кордон;
  • заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
  • обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
  • обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;
  • відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;
  • призупинення отримання пільг та послуг від держави.
07:02, 26 грудня

Що відбувається на фронті

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Наші військові відбивали атаки ворога:

  • на Куп'янському напрямку – 6 атак біля населеного пункту Синьківка Харківської області;
  • на Лиманському напрямку – 29 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку – 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області;
  • 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського та Невельського Донецької області;
  • на Мар’їнському напрямку – відбили 6 атак в районі Новомихайлівки Донецької області;
  • на Шахтарському напрямку – 3 атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку – 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси ворога.

07:01, 26 грудня

Мінус 13 "Шахедів" та великий десантний корабель

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що їм вдалось збити 13 з 19 дронів-камікадзе типу "Шахед" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ розповіли, що орієнтовно о 2:30 їхня тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

03:57, 26 грудня

Україна знищила російський корабель

У тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що горів та детонував ворожий великий десантний корабель Новочеркаськ".

А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",
– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

02:21, 26 грудня

Мережею розлетілася звістка про 108 загиблих бійців ЗСУ в одній з бригад на Авдіївському напрямку. Українські військові запевнили, що це фейк.

00:35, 26 грудня

У Раду внесли новий законопроєкт про військові правопорушення Автор:

До Верховної Ради скерували законопроєкт, який посилює відповідальність за військові правопорушення. Він передбачає

  • збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;
  • запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов'язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб;
  • доповнення складу кримінального правопорушення – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, – ознакою "у тому числі відмову від проходження медичного огляду".

Автор: Діана Квасневська