Російський корабель "Оленегорский горняк" могли підбити під час атаки дронів на Новоросійськ
Російський корабель "Оленегорский горняк" 4 серпня, ймовірно, прийняв позу славнозвісного крейсера "Москва". Корабель могли підбити під час атаки дронів на Новоросійськ.
Російські ЗМІ повідомляють, що біля Новоросійська після нічної атаки дронів буксирують військовий корабель, пише 24 Канал. Російські пабліки поширюють відео, на якому видно, що поблизу Новоросійська нібито десантний корабель ВМФ Росії "Оленегорский горняк" похилився набік.
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Десантний корабель Росії похилився набік
Судно намагаються відбуксирувати до берега.
Біля Новоросійська буксирують військовий корабель: дивіться відеоВажливо! Джерела 24 Каналу в Службі безпеки повідомили, що атака на "Оленегорский горняк" – це спецоперація СБУ разом з ВМС. У СБУ показали відео атаки, внаслідок якої "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну.
Цікаво, що російське міноборони зранку 4 серпня заявило, що катери буцімто відбили атаку дронів. Відтак, російський десантний корабель, ймовірно, з власної волі захотів стати так званим "хорошим руським".
Російські пропагандисти вже бідкаються, мовляв, хтось "хайпанув", опублікувавши відео підбитого корабля й "Київ побачив результати своєї атаки".
На опублікованих відео видно, що корабель проєкту 775 "Оленегорский горняк" сильно похилився і ризикує піти на дно у пошуках крейсера "Москва". Наразі російські окупанти намагаються врятувати "посудину".
"Оленегорский горняк" сильно похилився: дивіться відео
Росія перекинула "Оленегорский горняк" з Північного флоту
- ЗМІ пишуть, що на базі Чорноморського флоту є 4 кораблі цього проєкту: "Цезар Куніков" (158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) і "Азов" (151). Десантний корабель "Азов" тривалий час перебуває у ремонті.
- "Оленегорский горняк" був перекинутий у Чорне море перед вторгненням з Північного флоту Росії. Десантний корабель був введений в експлуатацію у 1976 році. Судно входить до 121 бригади десантних кораблів.
- У 2016 році "Оленегорский горняк" поступив на ремонт. Також є ймовірність, що корабель відносно недавно вийшов з ремонту.
- У червні 2022 року Defense Express писало, що як мінімум ще один великий десантний корабель чорноморського флоту Росії несподівано опинився у ремонті. Точно не відомо, який саме корабель потрапив на ремонт, однак це міг бути й "Оленегорский горняк".